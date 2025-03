El Dow Jones cae un 1 % 📉 acciones de FedEx se hunden 10 % tras rebajar previsiones. ¿Se desacelera la economía de EE.UU.?

Los mercados burs谩tiles de EE.UU. retroceden en la 煤ltima sesi贸n de la semana, con los 铆ndices US30, US500 y US100 cayendo alrededor de 1 %. La volatilidad est谩 elevada hoy, en parte debido al Triple Witching Friday, la expiraci贸n trimestral simult谩nea de futuros sobre 铆ndices, opciones sobre 铆ndices y opciones sobre acciones individuales en EE.UU. El rebote iniciado el viernes pasado se detuvo en una zona de resistencia clave, a pesar de una breve ola de optimismo durante la 煤ltima decisi贸n de la Reserva Federal. Las acciones tecnol贸gicas vuelven a mostrar debilidad, con Meta Platforms (META.US) como la 煤nica del grupo que muestra ganancias modestas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por su parte, FedEx lanz贸 una advertencia que apunta a un deterioro de la demanda del consumidor en EE.UU. y una ca铆da significativa en los vol煤menes de entregas, lo que aumenta las se帽ales de una posible desaceleraci贸n econ贸mica. Adem谩s de FedEx, Nike (NKE.US) tambi茅n decepcion贸 a los inversores con resultados por debajo de lo esperado y preocupaci贸n por el impacto de nuevos aranceles sobre su negocio en los pr贸ximos meses. Ambas acciones se encuentran bajo fuerte presi贸n vendedora. US30 Index (D1, H1): El Dow Jones (US30) retrocedi贸 tras probar su media m贸vil de 200 d铆as (EMA) cerca del nivel de 42.000 puntos. El volumen vendedor domina la sesi贸n, reflejando un mayor nivel de cautela en el mercado. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5 Un trimestre complicado para FedEx (FDX.US) La preocupaci贸n de los inversores aumenta en torno a la fortaleza del consumidor estadounidense y el sector industrial en general. La ca铆da de las acciones de FedEx y Nike refleja el sentimiento negativo hacia los sectores c铆clicos. En el caso de FedEx, el panorama se ha vuelto m谩s fr谩gil despu茅s de que la empresa recortara por tercera vez desde diciembre su previsi贸n de ganancias. El consenso actual de analistas estima que las ganancias por acci贸n (EPS) crecer谩n un 6 % hasta $18,93 en 2025, con ingresos que alcanzar铆an los 87.590 millones de d贸lares, pr谩cticamente sin cambios respecto a 2024. Demanda d茅bil en la econom铆a industrial de EE.UU., especialmente en el segmento B2B de mayor margen.

$4,51 (+17 % interanual) 鈥 Expectativas: $4,56 Ingresos: $22.200 millones (+2 % interanual) 鈥 Expectativas: $21.870 millones FedEx reconoci贸 que oper贸 en un entorno desafiante el 煤ltimo trimestre, enfrentando una temporada navide帽a acortada, eventos clim谩ticos extremos, adelanto del A帽o Nuevo chino y un cambio de sentimiento de optimismo por el comercio bajo Trump a temores de recesi贸n. El CFO John Dietrich coment贸: 鈥淟a revisi贸n a la baja en la gu铆a refleja debilidad en la econom铆a industrial estadounidense, pero seguimos confiando en nuestras iniciativas de transformaci贸n para generar valor a largo plazo para los accionistas.鈥 Al igual que su competidor UPS (UPS.US), FedEx es altamente c铆clica, lo que significa que su desempe帽o est谩 estrechamente ligado a la salud general de la econom铆a. Las preocupaciones crecientes sobre el consumo, la debilidad industrial y posibles aranceles est谩n minando la confianza de los inversores. Los analistas de Evercore ISI advirtieron que la incertidumbre estructural sobre la capacidad de crecimiento de FedEx seguir谩 pesando sobre su valoraci贸n. A medida que se revisan las proyecciones a la baja y la visibilidad econ贸mica sigue limitada, la confianza del mercado se deteriora, como refleja el reciente desplome de su acci贸n. FedEx y Nike (D1): Las acciones de FedEx (FDX.US) cotizan ahora casi un 30 % por debajo de su EMA de 200 d铆as, lo que indica un mercado bajista desde el punto de vista t茅cnico. Con las preocupaciones sobre el consumo en aumento, reflejadas tambi茅n en la debilidad de Nike (NKE.US), el sentimiento de los inversores hacia los sectores c铆clicos permanece claramente negativo. Ambas acciones est谩n sobrevendidas seg煤n el RSI diario. Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

