Leer más

El Dow Jones sube 1,3% y alcanza un nuevo máximo histórico 📈

12:30 11 de septiembre de 2025

Los futuros sobre el Dow Jones Industrial Average (US30) avanzan hoy cerca de un 1,3%, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de agosto.

El índice se ve impulsado por las subidas en sus componentes de mayor peso, incluyendo UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams y Goldman Sachs, cuyas acciones suben entre un 2,2% y un 3,2% en la jornada.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El mercado recibió con optimismo los débiles datos laborales de EE. UU., ya que aumentan la probabilidad de una serie de recortes de tasas por parte de la Fed, mientras que la inflación se publicó en línea con lo previsto (aunque el ritmo mensual resultó ser el doble del registrado en julio).

Dow Jones 30 (intervalo diario – D1)

Hoy, los futuros del Dow Jones superan la barrera de los 46.000 puntos, pero el indicador RSI aún no ha alcanzado el nivel de 70, lo que indicaría condiciones de sobrecompra.

Fuente: xStation5

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo