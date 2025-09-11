El Dow Jones sube 1,3% y alcanza un nuevo máximo histórico 📈

Los futuros sobre el Dow Jones Industrial Average (US30) avanzan hoy cerca de un 1,3%, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de agosto.

El índice se ve impulsado por las subidas en sus componentes de mayor peso, incluyendo UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams y Goldman Sachs, cuyas acciones suben entre un 2,2% y un 3,2% en la jornada.

El mercado recibió con optimismo los débiles datos laborales de EE. UU., ya que aumentan la probabilidad de una serie de recortes de tasas por parte de la Fed, mientras que la inflación se publicó en línea con lo previsto (aunque el ritmo mensual resultó ser el doble del registrado en julio).

Dow Jones 30 (intervalo diario – D1)

Hoy, los futuros del Dow Jones superan la barrera de los 46.000 puntos, pero el indicador RSI aún no ha alcanzado el nivel de 70, lo que indicaría condiciones de sobrecompra.

Fuente: xStation5

_______

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.