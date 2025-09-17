El EUR/USD cae 0,15% antes de reunión Fed

🏦 Los mercados contienen la respiración antes del primer recorte de tasas de 2025

A las 3:00 p.m. (GMT-3), la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Durante semanas, el mercado ha estado anticipando un recorte de 25 puntos básicos —el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. Sin embargo, la especulación en torno a un posible “recorte jumbo” de 50 puntos básicos también ha ido en aumento, aunque incluso una medida de esa magnitud podría interpretarse como una señal potencialmente restrictiva en los últimos meses del mandato de Powell.

Los rendimientos de los bonos han adoptado claramente un sesgo defensivo, lo que apunta a expectativas muy firmes de un retorno a los recortes de tasas en EE. UU. Excluyendo la fuerte caída tras el Liberation Day, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se encuentran en su nivel más bajo desde noviembre de 2024. Fuente: XTB Research, Bloomberg data

Qué esperar de la reunión del FOMC de hoy:

Es muy probable que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos, hasta el rango de 4,00–4,25% , por primera vez desde diciembre de 2024. El recorte respondería a una serie de datos más débiles en el mercado laboral que exigen una recalibración de la política monetaria para evitar que la incertidumbre empresarial aumente en exceso.

La reunión de septiembre del FOMC también se espera que muestre un mayor nivel de divisiones internas. El nuevo nominado de Donald Trump para la Junta de Gobernadores, Stephen Miran , probablemente apoye un “recorte jumbo” de 50 pb, reflejando la agenda económica del presidente. Mientras tanto, Jeffrey Schmid , de la Fed de Kansas, ha reiterado su apoyo a mantener sin cambios los tipos de interés, citando la presión de los precios de los alimentos que podrían influir fuertemente en las expectativas de inflación entre los hogares de ingresos bajos y medios. La primera ruptura de consenso en varios años se produjo en la reunión anterior, cuando Michelle Bowman y Christopher Waller votaron a favor de un recorte.

El comunicado oficial de política monetaria debería reconocer los crecientes riesgos provenientes del empleo. La frase actual “las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas” probablemente será sustituida por una mención a un menor crecimiento del empleo . Por otro lado, las referencias a una “inflación algo moderada” y al “bajo desempleo” deberían mantenerse sin cambios, con la Fed atenta a los riesgos en ambos frentes de su mandato.

Junto con la decisión de tasas, la Fed también publicará nuevas previsiones para las principales variables macroeconómicas. El consenso apunta a una revisión al alza de la inflación PCE subyacente de 3% a 3,1%, manteniendo sin cambios las previsiones de crecimiento del PIB (1,4%) y desempleo (4,5%) para 2025.

A pesar de las expectativas dovish, el comunicado podría adoptar un tono hawkish, destacando el objetivo aún lejano de estabilidad de precios y el nivel históricamente bajo del desempleo. Si Powell no enfatiza la debilidad en el mercado laboral como lo hizo en Jackson Hole (es decir, el riesgo de que un menor crecimiento del empleo pueda transformarse rápidamente en una crisis bajo un shock externo), y si la inflación sigue mostrando señales de persistencia más allá de un problema transitorio, incluso un recorte de 50 pb podría considerarse como un seguro preventivo para los próximos meses.

La inflación del IPC aumentó en agosto en línea con las expectativas, impulsada principalmente por el alza en los precios de los servicios no relacionados con aranceles. Fuente: XTB Research, Macrobond data

Los datos de ventas minoristas de ayer superaron ampliamente las expectativas (0,6% m/m vs. 0,1% previsto), lo que refleja una sorprendente resiliencia del consumo a pesar de la clara caída en la demanda laboral y la tendencia general de “menos contrataciones, más despidos”. El incremento de ventas abarcó una amplia gama de sectores a pesar de las subidas de precios posteriores a los aranceles, lo que debería generar cautela entre los miembros de la Fed con un sesgo más restrictivo. Fuente: XTB Research, Macrobond data

Según Bloomberg Economics, se espera que el dot plot de septiembre se desplace a la baja, aunque manteniendo sin cambios la mediana de los recortes proyectados para 2025 (otro −50 pb, con la tasa en 3,75%). De los 19 miembros del FOMC, 12 se prevé que respalden más recortes (1 recorte: 9 votos; 2 recortes: 2 votos; 4 recortes: 1 voto — Miran). El gráfico muestra el último dot plot del FOMC con la cotización actual de los futuros (gris). Fuente: Bloomberg

USDÍNDICE (H1)

El dólar se mantiene débil, con caídas que se han acelerado en los últimos días. El mercado espera un giro de la Fed y un retorno a la flexibilización monetaria en las próximas reuniones, comenzando hoy. Actualmente, el dólar rebota un 0,16%, aunque esto responde a la caída del 0,75% registrada ayer y al soporte en torno a los 91.1000 puntos. Se espera una elevada volatilidad tras la decisión de hoy y durante la conferencia de prensa, cuyo tono será clave para la continuación o la reversión de la tendencia actual.