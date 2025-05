El EUR/USD cae tras un ISM más fuerte de lo esperado 📌

Estados Unidos 鈥 Datos PMI de abril (finales): PMI compuesto de S&P Global : actual 50,6; previsi贸n 51,2; anterior 53,5

PMI de servicios de S&P Global: actual 50,8; previsi贸n 51,4; anterior 54,4 Estados Unidos 鈥 Datos ISM de abril: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil PMI no manufacturero : actual 51,6; previsi贸n 50,2; anterior 50,8

Precios no manufactureros : actual 65,1; previsi贸n 61,4; anterior 60,9

Empleo no manufacturero : actual 49; previsi贸n 47,1; anterior 46,2

Nuevos pedidos no manufactureros: actual 52,3; previsi贸n 50,3; anterior 50,4 El sector servicios ha presentado datos muy positivos, aunque una parte significativa del repunte se atribuye a aumentos anticipados en los precios. Sin embargo, tambi茅n se observa una mejora desde una perspectiva clave: los nuevos pedidos. Te贸ricamente, el sector no muestra unas perspectivas laborales especialmente alentadoras, aunque estas no se eval煤an ya de forma tan negativa como anteriormente. Previamente, el 铆ndice PMI del sector servicios se situ贸 en 50,8, por debajo de la previsi贸n de 51,4 (lectura preliminar) y por debajo del nivel del mes anterior (marzo), que fue de 54,4. El d贸lar est谩 registrando p茅rdidas significativas en el mercado general hoy; sin embargo, inmediatamente despu茅s de esta lectura, se observa una reducci贸n en la presi贸n vendedora del d贸lar. El par EUR/USD cay贸 hasta 20 pips tras la publicaci贸n. 聽 聽

