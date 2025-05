El EUR/USD cae tras unos datos de Nóminas no Agrícolas más fuertes de lo esperado 📌

Estados Unidos - Datos de empleo de abril: Nóminas no agrícolas: datos reales: 177.000; pronóstico: 138.000; datos anteriores: 185.000;

Nóminas no agrícolas privadas: datos reales: 167.000; pronóstico: 124.000; datos anteriores: 170.000;

Tasa de desempleo: datos reales: 4,2 %; pronóstico: 4,2 %; datos anteriores: 4,2 %;

Tasa de participación: datos reales: 62,6 %; datos anteriores: 62,5 %;

Promedio de horas semanales: datos reales: 34,3 %; pronóstico: 34,2 %; datos anteriores: 34,3 %;

Saladio medio por hora: datos reales: 0,2 % intermensual; pronóstico: 0,3 % intermensual; datos anteriores: 0,3 % intermensual;

Saladio medio por hora: datos reales: 3,8 % interanual; pronóstico: 3,9 % interanual; datos anteriores: 3,8 % interanual; Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En abril, el empleo en nóminas no agrícolas en EE. UU. aumentó en 177.000 puestos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2 %. El crecimiento del empleo estuvo impulsado por la atención médica, el transporte y el almacenamiento, las actividades financieras y la asistencia social, aunque el empleo en el gobierno federal disminuyó. La tasa de participación laboral y la relación empleo-población se mantuvieron prácticamente sin cambios, y el desempleo de larga duración aumentó ligeramente. El salario promedio por hora aumentó ligeramente, y el aumento de empleos en los meses anteriores se revisó a la baja en 58.000 puestos. EUR/USD gráfico 15MIN Fuente: Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "