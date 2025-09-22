El EUR/USD cae un 0,1% tras declaraciones de tono restrictivo del presidente de la Fed de St. Louis 📉

Alberto Musalem, presidente y CEO de la Reserva Federal de St. Louis, expresó una confianza moderada en el pleno empleo de EE. UU., al tiempo que destacó los riesgos persistentes de inflación. Considera que la política monetaria se mantiene entre moderadamente restrictiva y neutral, adecuada para las condiciones económicas actuales y la incertidumbre en curso.
Musalem votó a favor de un recorte de 25 puntos básicos para ajustar la política monetaria frente a riesgos a la baja en el mercado laboral, como la disminución de las expectativas de contratación y la debilidad del empleo, aunque señaló que hay margen limitado para recortes adicionales. Prevé que el mercado laboral se mantenga en situación de pleno empleo en el futuro previsible. En cuanto a la inflación, indicó que las presiones relacionadas con los aranceles aún no se han materializado por completo, mientras que las condiciones financieras —como los diferenciales de crédito reducidos— continúan respaldando la actividad económica.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El EUR/USD frenó su recuperación por debajo de 1,177 antes del discurso de Musalem y actualmente está poniendo a prueba un retorno por debajo de ese nivel clave. Aun así, el principal par de divisas registra un alza del 0,2% en la jornada.
Fuente: xStation 5
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "