Wall Street retrocede desde máximos históricos mientras el oro avanza (22.09.2025)

Wall Street retrocede desde los máximos históricos alcanzados el viernes, mientras los mercados esperan los discursos de miembros de la Reserva Federal en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la política monetaria en EE. UU. (Dow Jones -0,3%, Russell 2000 -0,3%, Nasdaq 100 +0,1%, S&P 500 plano).

Pese a haber aplicado su primer recorte de tasas en 2025, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que se siente cómodo con la postura actual de política monetaria, indicando que tras el ajuste reciente el margen para un giro claramente expansivo sigue siendo limitado. Esta visión fue reforzada por el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musale, quien considera que la política actual se sitúa entre moderadamente restrictiva y neutral.

La mayoría de los sectores del S&P 500 registran caídas, con energía y bienes de consumo básico liderando las pérdidas. La venta generalizada también se refleja en las materias primas preciosas, con el oro subiendo un 1% y superando los 3.700 dólares, lo que refleja un claro sesgo de aversión al riesgo en medio de la incertidumbre sobre la política monetaria.

De manera sorprendente, el sector tecnológico se desmarca de la tendencia a pesar de los recientes cambios en las visas profesionales de EE. UU., que elevan el coste de los nuevos permisos a 100.000 dólares. La industria tecnológica depende en gran medida del talento importado a través de estas visas, que representan más de la mitad de todos los permisos de este tipo emitidos.

Rendimiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP

Dow Jones (H4)

El Dow Jones Industrial Average (DJIA) está teniendo un rendimiento inferior al de los otros principales índices estadounidenses, el S&P 500 y el Nasdaq 100, reflejando una amplia corrección de mercado desde los recientes máximos históricos. Solo nueve componentes del Dow operan en terreno positivo, destacando Apple (+3%), IBM (+1,5%), Nike (+1%) y American Express (+0,6%) como los principales avances.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas: