El EUR/USD en retroceso: el éxito de Merz queda opacado por las conversaciones Trump-Putin

El EUR/USD cayó por debajo de 1,09 a pesar de que Alemania aprobó un nuevo fondo de 546.000 millones de euros para gasto en defensa e infraestructura. El éxito del proyecto de Friedrich Merz allana el camino para una mayor flexibilización de las estrictas reglas fiscales de Alemania. Tras alcanzar un compromiso con los Verdes, la legislación fue aprobada con el apoyo de 513 de los 733 miembros del Bundestag, superando la mayoría de dos tercios requerida para modificar la constitución. La nueva ley excluye el gasto en defensa de las restricciones presupuestarias, lo que permitirá a Alemania fortalecer significativamente sus capacidades militares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, este evento queda opacado por la incertidumbre en torno a las conversaciones en curso entre Trump y Putin. Según Bloomberg, que cita fuentes cercanas al asunto, Vladimir Putin exige el cese del suministro de armas a Ucrania. La suspensión de la ayuda estadounidense sería un requisito previo para que el presidente ruso acepte un cese al fuego de 30 días. Fuente: xStation5

