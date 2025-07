El EUR/USD retrocede tras confirmarse que el BCE ha alcanzado su objetivo de inflación 📌

El par EUR/USD cae cerca de un 0,1鈥% tras la publicaci贸n de las nuevas previsiones de inflaci贸n del BCE. Seg煤n la encuesta actualizada, las previsiones se revisaron a la baja en 0,2 puntos porcentuales tanto para 2025 (de 2,2鈥% a 2鈥%) como para 2027 (de 2鈥% a 1,8鈥%). Adem谩s, se estima que los aranceles contribuir谩n a una leve ca铆da de la inflaci贸n del 0,06鈥% entre 2025 y 2026, sin impactos relevantes a largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La ausencia de presiones deflacionarias significativas podr铆a llevar al BCE a centrar su atenci贸n en los riesgos de bajo crecimiento econ贸mico, aunque, a diferencia de la Reserva Federal, el mandato del BCE es exclusivamente la estabilidad de precios. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gediminas 艩imkus, se帽al贸 que 鈥渟e espera que la inflaci贸n se mantenga en el 2鈥% en el medio plazo鈥. Con ello, la previsi贸n actual refuerza la idea de que el BCE se siente c贸modo con el nivel actual de precios, aunque un escenario arancelario adverso podr铆a reactivar la presi贸n para nuevos recortes de tasas. T茅cnicamente, el EUR/USD ha ca铆do por debajo de la media m贸vil exponencial de 30 horas (EMA30, l铆nea p煤rpura clara). Fuente: xStation5 聽 __________

