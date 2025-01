El euro amplía su rebote tras los informes sobre los aranceles de la administración Trump

El euro sigue ampliando sus beneficios frente al dólar estadounidense después de que The Washington Post informara que la administración de Trump está desarrollando una metodología para implementar nuevos aranceles globales sobre importaciones críticas, afectando solo a unas pocas industrias. Anteriormente, se temía que los aranceles más altos pudieran abarcar una parte mucho más amplia del comercio global. Los asesores del presidente electo Donald Trump están estudiando planes de aranceles que se aplicarían a todos los países, pero cubrirían solo importaciones críticas, según informaron tres personas familiarizadas con el tema, de acuerdo con el reporte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si se implementan, estos planes limitarían los aspectos más amplios de las propuestas de campaña de Trump, pero aún así probablemente influirían en el comercio global y tendrían serias consecuencias para la economía de Estados Unidos y los consumidores. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "