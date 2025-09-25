El euro bajo presión 📌 Comentarios de Goolsbee y Schmid (Fed) sobre la política monetaria de EE. UU.

Los banqueros de la Reserva Federal, Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid, comentaron hoy sobre la economía de Estados Unidos y la política de la Reserva Federal. A continuación, sus declaraciones. Schmid (Fed) Un recorte de un cuarto de punto fue una medida razonable de gestión de riesgos.

La inflación sigue siendo demasiado alta, mientras que el mercado laboral todavía está equilibrado.

El papel de supervisión de la Fed sobre los bancos es importante para la misión más amplia del banco central.

Las futuras decisiones de política monetaria dependerán de los datos.

La política de la Fed es actualmente ligeramente restrictiva, lo cual es el lugar correcto en el que estar.

La inflación sigue siendo demasiado alta, y el mercado laboral actual permanece en gran medida en equilibrio.

Los datos recientes apuntan a riesgos crecientes para el mercado laboral.

Un recorte de tasas fue apropiado para compensar los riesgos del mercado laboral.

La Fed está actualmente cerca de cumplir con sus mandatos, pero la política debe seguir siendo prospectiva. Goolsbee (Fed) Sigo siendo en términos generales optimista respecto a que estamos en el “camino dorado”, con la inflación en tendencia descendente.

En el corto plazo, la mayor preocupación es el riesgo de una inflación persistentemente más alta.

La adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas no ha sido tan grande como muchos suponen.

