El euro cae a la espera de la decisión del BCE 📌

Lagarde is expected to announce a 0.25% rate cut decision today 馃搫 El Banco Central Europeo (BCE) se dispone a reducir su tipo de inter茅s clave en 25 puntos b谩sicos en la reuni贸n de pol铆tica monetaria de hoy, en l铆nea con las expectativas del mercado. Esta medida se produce tras las persistentes se帽ales de los funcionarios del BCE de que la flexibilizaci贸n monetaria seguir谩 contrarrestando la debilidad econ贸mica al tiempo que garantiza que la inflaci贸n se mantenga anclada. Adem谩s, se espera que el BCE aplique un total de 100 puntos b谩sicos en recortes de tipos a lo largo de 2025. Sin embargo, aunque parece probable que haya flexibilizaci贸n monetaria en enero y marzo, el ritmo de los recortes puede desacelerarse a partir de entonces. A mediados de a帽o, los responsables de la pol铆tica monetaria reevaluar谩n las condiciones econ贸micas, en particular en lo que respecta a la inflaci贸n de los servicios, antes de decidir sobre nuevas reducciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El mercado actualmente estima que hay un 100% de posibilidades de que se produzca un recorte de los tipos del 0,25% en la reuni贸n del BCE de hoy. Adem谩s, para finales de a帽o, los inversores prev茅n entre 3 y 4 recortes de los tipos, lo que implica un tipo de dep贸sito en diciembre de entre el 2,00% y el 2,25%. Fuente: Bloomberg Finance LP. Expectativas de inflaci贸n del BCE A pesar de algunos repuntes recientes, la tendencia desinflacionaria m谩s amplia contin煤a. Las proyecciones del BCE indican que la inflaci贸n general probablemente caer谩 por debajo del objetivo del 2% en el primer trimestre de 2025, impulsada por los efectos de base de los precios de la energ铆a y la moderaci贸n de la inflaci贸n en los servicios. Si bien la inflaci贸n subyacente sigue siendo algo r铆gida, las presiones subyacentes de los m谩rgenes de ganancia y los costos laborales se han aliviado, lo que sugiere un mayor impulso a la baja en el crecimiento de los precios. Fuente: xStation 5 Preocupaciones sobre el crecimiento econ贸mico La econom铆a de la eurozona sigue en dificultades y los riesgos apuntan a una ca铆da. Los datos econ贸micos recientes ponen de relieve un d茅bil gasto de consumo y una inversi贸n empresarial lenta, en parte exacerbada por la incertidumbre sobre la pol铆tica comercial estadounidense. Hoy se han publicado los 煤ltimos datos del PIB del cuarto trimestre de 2024, que confirman una nueva desaceleraci贸n de la econom铆a de la eurozona. En t茅rminos intertrimestrales, la econom铆a de la UE se mantuvo sin cambios, mientras que en t茅rminos interanuales creci贸 solo un 0,9%, por debajo de las expectativas del 1,0%. Fuente: xStation 5 La postura de Lagarde en Davos En el Foro Econ贸mico Mundial de Davos, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reafirm贸 la necesidad de una flexibilizaci贸n monetaria continuada y destac贸 la importancia de las reformas estructurales. Subray贸 los desaf铆os que enfrenta la eurozona, incluidas las incertidumbres geopol铆ticas y la fragmentaci贸n financiera, pero sostuvo que los riesgos inflacionarios est谩n en gran medida equilibrados. Lagarde tambi茅n reconoci贸 que el debate sobre el tipo de inter茅s neutral est谩 ganando terreno entre los responsables de las pol铆ticas. Implicaciones para el mercado聽 La postura moderada del BCE y la debilidad de la econom铆a europea ya se hab铆an tenido en cuenta en los precios del mercado desde hac铆a tiempo, lo que se refleja en el tipo de cambio del euro. Sin embargo, la tendencia a la baja del EUR/USD no se debe 煤nicamente a la debilidad del euro, sino tambi茅n a la gran fortaleza del d贸lar estadounidense. 聽 El reciente repunte del EURUSD estuvo respaldado por una fuerte ca铆da en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Fuente: xStation 5 Sin embargo, el tipo de cambio EUR/USD se ha estancado en un nivel de soporte clave y ahora ha reanudado su descenso. Hoy, el EUR/USD ha bajado un 0,10%, y el euro es una de las monedas m谩s d茅biles del G10 justo antes de la decisi贸n del BCE. El mercado espera una postura moderada por parte de Lagarde. Dado que esta perspectiva parece estar ya descontada, una mayor volatilidad en el par de divisas podr铆a estar impulsada por comentarios inesperadamente ligeramente m谩s agresivos. Sin embargo, en este momento, la probabilidad de que tal escenario se materialice sigue siendo baja. Fuente: xStation 5

