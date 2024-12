¿Qué es la inflación?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

La inflación es un fenómeno que surge por el incremento sostenido de los precios en un periodo determinado y que impactar tanto en los mercados globales como en las finanzas personales de los ciudadanos. En este artículo, te contamos qué es, sus causas y consecuencias.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

La inflación es un concepto básico que afecta tanto a los mercados globales como a nuestras finanzas personales. De forma sencilla, la inflación puede definirse como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Pero ¿por qué se da y cuáles son sus consecuencias? En estas líneas, te explicamos qué es exactamente la inflación, cuáles son sus causas y consecuencias y cómo se calcula. ¿Qué es la inflación y por qué ocurre? La inflación es el incremento sostenido de los precios en un periodo determinado. Se trata de un fenómeno normal en economías saludables, pero su exceso o deficiencia puede tener efectos perjudiciales. Además, es el antónimo de deflación, un fenómeno que se produce cuando hay una disminución general de los precios durante un periodo de tiempo sostenido. Cuando hablamos de inflación, lo hacemos sobre una pérdida del poder adquisitivo: con el mismo dinero, se pueden comprar menos bienes o servicios. Este fenómeno se da por varios factores, como el aumento de la demanda, el incremento de los costes de producción o la expansión monetaria (emitir más dinero del necesario) y afecta tanto a los consumidores como a los inversores, que deben ajustar sus estrategias cuando se encuentran en un periodo inflacionario. Tipos de inflación: clasificación y ejemplos prácticos Aunque la inflación es, por esencia, un incremento sostenido de los precios, se pueden identificar distintos tipos en función tanto de su intensidad como de las causas que la generan. Entre ellos, destacan: Según su intensidad Inflación moderada . Son incrementos anuales leves (hasta un 2%) y son comunes en economías estables. Ejemplo: durante gran parte de la década de 2010, países como Alemania mantuvieron tasas de inflación en torno al 1-2% anual, reflejando una economía estable con aumentos controlados de precios.

. Son incrementos anuales leves (hasta un 2%) y son comunes en economías estables. Inflación galopante . Se da con tasas de inflación de dos o tres dígitos. Algunos países latinoamericanos han experimentado esta situación en crisis económicas. Ejemplo: en la década de los 80, Brasil experimentó tasas de inflación superiores al 100% anual. Esto llevó a frecuentes ajustes de precios y a la adopción de nuevas monedas para controlar la situación.

. Se da con tasas de inflación de dos o tres dígitos. Algunos países latinoamericanos han experimentado esta situación en crisis económicas. Hiperinflación . Se trata de incrementos extremadamente altos y descontrolados. Ejemplo: en 2008, Zimbabue vivió una hiperinflación extrema, alcanzando tasas mensuales del 79.600.000.000% según estimaciones. Por ende, su moneda colapsó y se adoptó el dólar estadounidense.

. Se trata de incrementos extremadamente altos y descontrolados. Según su causa Inflación por demanda . Los precios aumentan por un exceso de la demanda. Ejemplo: después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un incremento de la demanda de bienes de consumo. Esto impulsó la inflación por la escasez temporal de oferta.

. Los precios aumentan por un exceso de la demanda. Inflación por costes . Los precios suben porque crecen los costes de producción. Ejemplo: la crisis del petróleo de 1973 provocó un aumento drástico de los precios de la energía. Hecho que afectó a los costes productivos y generó una inflación global.

. Los precios suben porque crecen los costes de producción. Inflación estructural . Es el incremento de precios por problemas estructurales en la economía, como los mercados laborales ineficientes. Ejemplo: en Argentina, los déficits fiscales crónicos y una economía informal han mantenido tasas de inflación altas durante las últimas décadas.

. Es el incremento de precios por problemas estructurales en la economía, como los mercados laborales ineficientes. Inflación subyacente Más allá de esta clasificación por causas e intensidad, se puede identificar otro tipo de inflación de gran importancia para la economía: la inflación subyacente, un indicador clave para medir la tendencia real de los precios y la situación monetaria de un país. Este tipo de inflación se caracteriza por excluir los precios de los bienes energéticos y alimentos frescos, que suelen ser los más volátiles, y permite observar los cambios que se producen en los precios en el corto y medio plazo, así como los resultados de la política monetaria de un país. Causas de la inflación: factores que la desencadenan Un periodo inflacionario puede darse por diversos factores. No obstante, entre las principales causas de la inflación, los más comunes son estos cuatro: Factores de demanda . Un incremento en la demanda de bienes o servicios impulsa los precios al alza. Algo que puede suceder, por ejemplo, en épocas de expansión económica.

. Un incremento en la demanda de bienes o servicios impulsa los precios al alza. Algo que puede suceder, por ejemplo, en épocas de expansión económica. Factores de coste . Un aumento en los costes productivos, como los salarios, las materias primas o la energía, impacta en el precio final.

. Un aumento en los costes productivos, como los salarios, las materias primas o la energía, impacta en el precio final. Políticas monetarias expansivas . Emitir más dinero sin un respaldo económico adecuado genera inflación, puesto que aumenta la cantidad de dinero en circulación.

. Emitir más dinero sin un respaldo económico adecuado genera inflación, puesto que aumenta la cantidad de dinero en circulación. Expectativas de inflación. Cuando las empresas y los consumidores anticipan subidas de precios, ajustan sus comportamientos, lo que puede generar un efecto en cadena. Ejemplos de inflación A lo largo de la historia, se han visto distintos períodos inflacionarios, producidos por distintas causas y en diferentes contextos. Algunos de los más conocidos son: Consecuencias de la inflación en la economía global La inflación puede tener efectos tanto positivos como negativos, en función de su intensidad y de la manera en la que se gestione. Dentro de las consecuencias más negativas, destacan: Pérdida del poder adquisitivo.

Incertidumbre económica que afecta las inversiones.

Dificultades para las personas con ingresos fijos. Además de estos riesgos, la inflación también puede traer consigo otro fenómeno que puede impactar gravemente en la economía de un país: la estanflación, un término que hace referencia a un periodo de tiempo que combina una alta inflación con un estancamiento económico y que puede provocar una grave pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, así como reducir la confianza en la economía de un país y la inversión en sus empresas. Por el contrario, las consecuencias positivas de la inflación pueden resumirse en: En niveles moderados estimula el consumo y la inversión.

Reduce el peso de las deudas en términos reales.

También en niveles moderados, puede incentivar la inversión empresarial, ya que las empresas ajustan precios y ganan más, fomentando el crecimiento y la innovación. ¿Cómo se calcula la inflación? Métodos y herramientas Para cualquier inversor o economista es fundamental saber calcular la inflación. Mayormente, porque sirve para medir el impacto de sus cambios en la economía. Este proceso se puede llevar a cabo mediante índices de precios. En concreto, con estos: IPC (Índice de Precios al Consumo): es el más común y mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares. Para averiguarlo, hay que aplicar la siguiente fórmula: Deflactor del PIB: calcula la variación de precios en todos los bienes y servicios producidos en una economía. Mantenerse al día de los cambios que se producen a nivel inflacionario de un país es clave no solo para comprender cuál es el estado en el que se encuentra la economía, sino también para diseñar nuestras estrategias de inversión de manera más acorde a la realidad. Este indicador resulta clave para muchos organismos financieros, que fijan sus estrategias en función de los niveles de inflación que haya en el país. Por eso, es conveniente seguir las publicaciones mensuales que los países realizan para informar de cómo están evolucionando los precios. La evolución de la inflación en España Centrándonos en un escenario cercano, la inflación en España ha tenido una evolución diversa en los últimos años. Durante la década de 2010, se mantuvo en niveles moderados, con un promedio del 1-2%. Sin embargo, eventos globales como la pandemia de 2020 y la guerra en Ucrania en 2022 llevaron a incrementos notables en los precios, especialmente en energía y alimentos. Cualquier hecho político o social incide en la inflación. Por eso, los inversores tienen que prestar atención a estos cambios que afectan a la rentabilidad de sus inversiones y a la estabilidad del mercado. Comprender qué es la inflación y su impacto en la economía es esencial. Identificar las causas, analizar consecuencias o saber cómo se calcula, ayuda a la hora de decidir y ajustar estrategias en función del contexto económico. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.