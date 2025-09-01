Leer más

El euro-dólar cae por los datos de desempleo en la UE 📉

06:12 1 de septiembre de 2025

Informe de empleo en la Eurozona

  • Tasa de desempleo: Actual 6,2%. Previsto 6,2%. Anterior 6,3%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

02.09.2025
19:53

El oro sube 1,5% y marca un nuevo máximo histórico por encima de 3.500 USD 🔔 Corrección en Wall Street y en el EUR/USD

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron durante la sesión del martes, extendiendo su corrección. El Nasdaq 100...

 19:48

El café cae un 2% desde máximos recientes📌

Los futuros de café arábica (COFFEE) en la ICE caen más de un 2%, reanudando el impulso bajista después de que los precios...

 18:55

VIX spikes 9% as fear on Wall Street rise again 📌Nvidia down 3,5%

Los futuros sobre el índice de volatilidad CBOE (VIX) suben cerca de un 9% hoy, reaccionando a la fuerte caída generalizada de las acciones...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo