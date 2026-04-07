- El euro respira, pero el mapa macro complica cualquier narrativa clara
- El BCE recibe un PMI incómodo con inflación al 2,5%
- El euro respira, pero el mapa macro complica cualquier narrativa clara
- El BCE recibe un PMI incómodo con inflación al 2,5%
Los datos del PMI de servicios de la eurozona dibujan una Europa profundamente dividida:
-
España acelera con claridad.
-
Alemania apenas se mantiene en expansión.
-
Francia e Italia, dos de las mayores economías del bloque, entran en contracción, con Italia mostrando un deterioro especialmente brusco respecto al mes anterior.
Para el BCE, estas cifras son especialmente incómodas en un contexto donde la inflación ha repuntado al 2,5%. El banco central debe equilibrar la lucha contra el aumento de los costes energéticos con el riesgo de arrastrar a una parte significativa de la eurozona a la recesión.
Los datos confirman que el shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio está afectando a los países de forma asimétrica, complicando aún más la tarea de aplicar una política monetaria única para toda la unión monetaria.
Eurozona (lectura final)
- PMI de Servicios: 50,2 (est. 50,1; prev. 50,1) — marginalmente por encima del pronóstico, apenas manteniéndose sobre la línea de expansión.
- PMI Compuesto: 50,7 (est. 50,5; prev. 50,5) — pequeña revisión al alza, la economía del bloque se mantiene en expansión.
Alemania
- PMI de Servicios: 50,9 (est. 51,2; prev. 51,2) — ligeramente por debajo de lo esperado, pero aún en territorio expansivo.
- PMI Compuesto: 51,9 — en línea con las previsiones, sin sorpresas.
Francia
- PMI de Servicios: 48,8 (est. 48,3; prev. 48,3) — marginalmente por encima de lo esperado, pero aún en contracción profunda.
- PMI Compuesto: 48,8 — en línea con el pronóstico, economía en contracción por segundo mes consecutivo.
Italia
- PMI de Servicios: 48,8 (est. 50,9; prev. 52,3) — fuerte sorpresa negativa, caída abrupta por debajo de 50 tras una posición de sólida expansión.
- PMI Compuesto: 49,2 (est. 51,3; prev. 52,1) — igualmente decepcionante, fuerte desaceleración de la actividad.
España
- PMI de Servicios: 53,3 (est. 50,6; prev. 51,9) — clara sorpresa positiva, el sector servicios acelera.
- PMI Compuesto: 52,4 (est. 50,5; prev. 51,5) — España se consolida como la economía más fuerte de la eurozona en marzo.
Gráfico del par EUR/USD
El par EUR/USD sube ligeramente tras la publicación de los datos.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.04.2026)
Calendario del día: datos macro a la sombra del TACO
La bolsa hoy: Optimismo en los mercados frente a un frágil proceso de desescalada entre EE. UU. e Irán
Cómo el petróleo a 100 dólares podría cambiar el rumbo de la política monetaria global en 2026
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "