El eurodólar cae un 0,4% y el DJIA cae un 0,6%. Putin señala que Rusia "consideraría usar armas nucleares" si es atacada

A pesar de la apertura bastante optimista de la sesión de hoy en Wall Street, la segunda mitad del día trae caídas, ya que el Nasdaq100 borra casi todo el movimiento alcista de hoy y el DJIA cae un 0,6% (Amgen presiona el índice, perdiendo un 4,6%). También podemos ver un fortalecimiento del dólar estadounidense, con el indice del dólar subiendo más del 0,6%, debilitando el euro y el yen japonés. La OCDE calificó la economía estadounidense como "robusida" hoy, viendo un pronóstico de crecimiento de EE. UU. para 2024 en 2.6% (sin cambios), pero recortando el crecimiento del PIB para 2025 a 1.6% (1.8% anteriormente). Comentarios de Putin El presidente Putin comentó la dinámica de la guerra entre Rusia y Ucrania, señalando una posible escalada nuclear, diciendo que Rusia '(...) consideraría el uso de armas nucleares si obtiene información confiable sobre el inicio de un ataque transfronterizo masivo por aire desde la aviación estratégica y táctica, misiles de crucero, drones y armas hipersónicas (...) nos reservamos el derecho de usar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia, incluso si el enemigo representa una amenaza crítica a nuestra soberanía con armas convencionales'. El comentario de Putin de hoy es la respuesta a la 'señal verde' apoyada por la OTAN para que Ucrania use misiles precisos de largo alcance y ataques tácticos en lo profundo de Rusia (ATACMS). Anteriormente, el portavoz del NSC de EE. UU. habló sobre los informes de que Rusia tiene un proyecto secreto de drones de guerra en China, lo cual es 'profundamente preocupante'. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil EURUSD (M15) Fuente: xStation5 US30 (M15) Fuente: xStation5

