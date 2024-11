🔽El EURUSD en mínimos antes del IPC

Datos clave de inflaci贸n en EE. UU. hoy a las 10:30 (GMT -3). Primera lectura despu茅s de las elecciones La lectura del IPC de octubre ser谩 la primera lectura de inflaci贸n en EE. UU. despu茅s de las elecciones presidenciales. Desde una perspectiva de comportamiento del mercado, existe un fuerte posicionamiento por parte de los inversores que anticipan repuntes de la inflaci贸n durante la presidencia de Trump, por lo que esperan que la Fed mantenga las tasas de inter茅s m谩s altas durante m谩s tiempo, lo que restringir谩 un poco el ciclo de recortes de tasas que la Reserva Federal inici贸 en septiembre. Antes de la lectura del IPC, estamos observando m谩ximos casi hist贸ricos en los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses. El S&P 500 ha ca铆do ligeramente por debajo del umbral de los 6000 puntos, mientras que los contratos de futuros sobre el 铆ndice contin煤an oscilando alrededor de esta barrera psicol贸gica. El par EURUSD est谩 cayendo a sus valores m谩s bajos desde abril de este a帽o, lo que indica la fortaleza del d贸lar, mientras que el rendimiento del bono a 10 a帽os oscila alrededor del 4,43%, aumentando 82 puntos b谩sicos en relaci贸n con los m铆nimos despu茅s del primer recorte de tasas de la Fed. Todas estas se帽ales indican que las expectativas del mercado son de un aumento de la inflaci贸n tanto en octubre como de un posible fortalecimiento del aumento de los precios en Estados Unidos bajo el gobierno republicano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La estructura de los aumentos de precios de octubre es particularmente significativa. Si bien es probable que el IPC general suba al 2,6% interanual, los componentes clave muestran una din谩mica variada. La ca铆da de los precios de la energ铆a (-1,3% para la gasolina) fue compensada por aumentos en otras categor铆as, en particular en el segmento de los autos usados, donde se prev茅 un aumento significativo del 1,5% intermensual. Sin embargo, sigue habiendo margen para una posible profundizaci贸n de los movimientos actuales si la inflaci贸n aumenta m谩s de lo previsto, dada la probabilidad a煤n alta que el mercado asigna a otro recorte de las tasas de inter茅s en la reuni贸n de diciembre de la Fed. Qu茅 esperar de la lectura del IPC de hoy: Aumento esperado del IPC de EE. UU.: 2,6% interanual frente al 2,4% del mes anterior

IPC subyacente esperado: 3,3% interanual frente al 3,3% del mes anterior. Una lectura de este tipo significar铆a que la inflaci贸n subyacente se mantendr铆a sin cambios por tercer mes consecutivo. Los meses de oto帽o suelen presentar patrones de precios espec铆ficos, en particular en el sector automotriz. Sin embargo, este a帽o estamos observando impactos estacionales m谩s fuertes de lo habitual en los precios de los autos usados, lo que podr铆a complicar la continuaci贸n del proceso de desinflaci贸n en los pr贸ximos meses. Vale la pena se帽alar que ser铆an necesarias disminuciones mensuales significativas de los precios en esta categor铆a para mantener el ritmo de desinflaci贸n. Expectativas del mercado para la reuni贸n de la Fed de diciembre La lectura de inflaci贸n del IPC de hoy puede arrojar m谩s luz sobre el sentimiento actual del mercado, que prev茅 un recorte de la tasa de inter茅s de 25 puntos b谩sicos en diciembre con una probabilidad decreciente. Si bien la semana pasada el mercado de futuros descontaba una decisi贸n de ese tipo con una probabilidad del 72%, antes de la lectura del IPC esta probabilidad se redujo al 62%. Mantener la inflaci贸n b谩sica en el 3,3% por tercer mes consecutivo puede inclinar a la Fed hacia una postura m谩s agresiva, en particular considerando el impacto potencial de las pol铆ticas de la nueva administraci贸n en la din谩mica de los precios. Trayectoria estimada de los cambios en la tasa de pol铆tica monetaria. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Al analizar las perspectivas de inflaci贸n a largo plazo, se debe prestar especial atenci贸n a los cambios estructurales en la econom铆a estadounidense. El nivel de inflaci贸n de alquileres proyectado a fines de 2024 (5,1%) supera significativamente los niveles previos a la pandemia (3%), lo que sugiere cambios permanentes en los mecanismos de fijaci贸n de precios del mercado inmobiliario. Los posibles cambios en las pol铆ticas comerciales y de inmigraci贸n pueden introducir una presi贸n inflacionaria adicional a mediano y largo plazo, lo que posiblemente requiera una respuesta futura m谩s decisiva de la Fed. EURUSD (intervalo diario) El par EURUSD se est谩 acercando a los niveles m谩s bajos de este a帽o. Con un mayor fortalecimiento del d贸lar estadounidense, es probable que se prueben los m铆nimos de principios de 2023 o de septiembre de 2023 (1,05434 y 1,05079 respectivamente). El indicador RSI se est谩 acercando al territorio de sobreventa, que hist贸ricamente a menudo preced铆a a los cambios de tendencia. El indicador MACD tambi茅n se帽ala sobreventa, alcanzando valores similares a los de septiembre de 2023. Actualmente, la tasa est谩 probando el m铆nimo de abril de este a帽o. Fuente: xStation Fuente: xStation5.聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "