10:45 · 22 de enero de 2026

El EURUSD reacciona a las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. son menores de lo esperado

Wall Street
-
-
  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 200 mil, por debajo de las 209 mil esperadas y de las 198 mil del dato previo.

  • PIB de Estados Unidos (trimestral, dato final): 4,4%, superando el 4,3% esperado y el 4,3% anterior.

  • EUR/USD muestra leves alzas, pese a la solidez de los datos macroeconómicos de Estados Unidos.

Gráfico EURUSD (Temporalidad 1 minuto)

 

Fuente: xStation5

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., US Bureau of Labor Statistics (BLS)

23 de enero de 2026, 16:09

