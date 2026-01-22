El EURUSD reacciona a las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. son menores de lo esperado

-
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 200 mil, por debajo de las 209 mil esperadas y de las 198 mil del dato previo.
-
PIB de Estados Unidos (trimestral, dato final): 4,4%, superando el 4,3% esperado y el 4,3% anterior.
-
EUR/USD muestra leves alzas, pese a la solidez de los datos macroeconómicos de Estados Unidos.
Gráfico EURUSD (Temporalidad 1 minuto)
Fuente: xStation5
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., US Bureau of Labor Statistics (BLS)
Resumen diario: Locura de metales preciosos, la plata supera los $101 y sube un 5%
USD/JPY cae a mínimos de dos semanas tras rumores de intervención cambiaria
Dólar hoy Colombia: ¿Fin del rally del peso? El dólar rebota desde los 3.633 ante señales de cautela
Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "