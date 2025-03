El EURUSD sube un 1,1% impulsado por los aranceles, el gasto en defensa y expectativas del BCE

El euro extendió sus ganancias frente al dólar, avanzando un 1,1% y superando la marca de 1,05 USD, acercándose a niveles no vistos desde mediados de diciembre. La apreciación de la moneda única se vio respaldada por la perspectiva de un aumento en el gasto en defensa por parte de los gobiernos europeos, así como por expectativas de una política monetaria más flexible por parte del Banco Central Europeo (BCE). Factores clave detrás del repunte del EURUSD Gasto en defensa en Europa : La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , anunció planes para fortalecer la industria de defensa europea, con la posibilidad de movilizar hasta 800.000 millones de euros . Además, propuso otorgar a los estados miembros mayor flexibilidad fiscal para inversiones en defensa, junto con 150.000 millones de euros en préstamos destinados a ese sector.

Política monetaria del BCE : Se espera que el BCE reduzca una vez más las tasas de interés esta semana, en un intento por estimular la economía de la eurozona a pesar de la persistente inflación. De concretarse, sería el quinto recorte de tasas desde el año pasado, llevando la tasa de depósito al 2,5% .

Tensiones comerciales y políticas: El mercado también evalúa el impacto de la suspensión de la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania por parte de Donald Trump, lo que añade incertidumbre geopolítica. Además, la escalada en la guerra comercial con la imposición de nuevos aranceles de EE. UU. a Canadá, México y China ha generado represalias, afectando la percepción de riesgo en los mercados. A pesar de estos avances, los inversores mantienen la cautela ante la posibilidad de que Trump imponga un arancel del 25% a las exportaciones de la UE, lo que podría frenar el crecimiento del bloque y afectar la trayectoria del euro en el mediano plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El EURUSD se encuentra en una tendencia alcista, cotizando en 1.0610 y acercándose a la resistencia clave de 1.0628. El RSI en sobrecompra y el MACD con momentum positivo respaldan la fortaleza del movimiento. En un escenario alcista, una ruptura y consolidación por encima de 1.0628 podría impulsar el precio hacia 1.0767. En caso de rechazo en la resistencia, el soporte en 1.0495 sería el primer nivel a observar, con una posible caída adicional hasta 1.0361 si la presión vendedora se intensifica.

