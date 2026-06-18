El franco suizo se debilita tras la decisión del SNB de mantener las tasas sin cambios

El Banco Nacional Suizo (SNB) decidió mantener sin cambios su tasa de interés principal durante su reunión de junio. La tasa se ha mantenido sin modificaciones exactamente desde junio del año pasado. Vale la pena destacar que las decisiones de tasas de interés en Suiza se toman de forma trimestral. La tasa permanece en 0% y, actualmente, debido a una inflación ligeramente elevada, no deberíamos esperar presión para recortes, aunque al mismo tiempo sigue estando lejos del límite superior del objetivo de inflación.

A pesar de que la guerra enprovocó un aumento temporal de los precios de la energía importada y llevó la lectura de inflación de mayo hasta el, elsuizo sigue cómodamente dentro del rango inferior del objetivo de inflación del

Suiza presenta una dependencia significativamente menor de las materias primas energéticas provenientes de Oriente Medio gracias a su desarrollada capacidad de energía hidroeléctrica y nuclear, lo que protege a la economía local de los shocks globales de precios de forma más efectiva que en la Eurozona. El principal foco de atención para los responsables de política monetaria sigue siendo el tipo de cambio del franco suizo y el riesgo de una apreciación excesiva en un contexto de incertidumbre geopolítica.

Proyecciones macroeconómicas

El SNB realizó una ligera revisión al alza de sus previsiones de inflación para el corto y mediano plazo:

Inflación: El banco ahora proyecta una inflación promedio de 0,6% en 2026 (frente al 0,5% previsto en marzo) y de 0,6% en 2027 (también superior al 0,5% anterior). Para 2028 se espera una inflación de 0,7% (frente al 0,6% previo), mientras que para el primer trimestre de 2029 se proyecta una lectura de 0,8% .

El banco ahora proyecta una inflación promedio de (frente al previsto en marzo) y de (también superior al anterior). Para 2028 se espera una inflación de (frente al previo), mientras que para el primer trimestre de 2029 se proyecta una lectura de . Crecimiento del PIB: Las previsiones económicas permanecieron sin cambios. El SNB espera que la economía suiza crezca aproximadamente 1,0% en 2026 y 1,5% en 2027.

Declaraciones de los responsables del SNB durante la conferencia

Los principales miembros del Consejo de Gobierno del SNB enviaron señales claras durante la conferencia de hoy:

Martin Schlegel (Presidente del SNB) " Si es necesario, mostramos una mayor disposición a intervenir en el mercado de divisas. De esta manera, contrarrestamos un fortalecimiento rápido y excesivo del franco suizo, que amenazaría la estabilidad de precios en Suiza " . " La inflación ha aumentado en los últimos meses como resultado de los mayores precios de la energía. Sin embargo, la presión inflacionaria de mediano plazo permanece prácticamente sin cambios en comparación con la última evaluación de política monetaria " . " Todo entre 0% y 2% es aceptable en términos de inflación " y que " No existe una preferencia sobre en qué punto del rango debería situarse la inflación" . Además, indicó que las condiciones monetarias son más flexibles que en marzo y que actualmente el banco no observa efectos de segunda ronda en Suiza. Antoine Martin (Miembro del Consejo de Gobierno del SNB) Indicó que la situación en Oriente Medio sigue siendo frágil y añadió que debe esperarse que la inflación global permanezca en niveles elevados. Attilio Tschudin (Miembro del Consejo de Gobierno del SNB) Señaló que los indicadores domésticos muestran una recuperación económica sólida, aunque el principal riesgo para las perspectivas suizas sigue siendo la situación de la economía global.



¿Qué esperar para EURCHF y USDCHF?

EURCHF

Inmediatamente después del anuncio de la decisión, el franco suizo se debilitó ligeramente frente al euro, cayendo entre 0,2% y 0,3% hasta niveles cercanos a 0,9215 por euro. Desde el fortalecimiento repentino del franco entre febrero y marzo (tras el estallido de la guerra en Irán), la comunicación clara del SNB sobre su disposición a intervenir ha presionado sistemáticamente a la baja al CHF. Una importante zona de resistencia para el par se encuentra entre 0,9220 y 0,9250.

USDCHF

La firma el miércoles de un acuerdo de paz en Versalles entre Estados Unidos e Irán por parte del presidente Trump y el presidente iraní constituye un factor importante para reducir las tensiones en los mercados energéticos. Esto implica una menor demanda del franco como activo de refugio, lo que debería favorecer un rebote y una estabilización de los pares EURCHF y USDCHF.

No obstante, debido a la declarada “mayor disposición a intervenir” por parte de Martin Schlegel en caso de turbulencias, los inversores deben tener en cuenta que el SNB está limitando artificialmente el potencial de apreciación adicional del franco. Cualquier intento repentino de fortalecimiento del CHF probablemente será respondido con una venta decidida de la moneda por parte del banco central suizo, estableciendo así un sólido piso de largo plazo para las cotizaciones de EURCHF y USDCHF.



Fuente: xStation5