⏬El Gas Natural cae un 3%

Las altas temperaturas impactan en el gas natural💡 El gas natural estadounidense cae un 3,5% al ​​comienzo de la semana, continuando con un fuerte retroceso desde el final de la semana pasada, cuando el precio rompió los 3,5 dólares por MMBTU en respuesta a una caída masiva de los inventarios, que alcanzaron los 190 bcf. Esto deja los niveles de inventario de Estados Unidos claramente por encima del promedio de 5 años. Los inventarios de gas natural caen Los datos en los cambios en los inventarios de gas en Estados Unidos de la semana pasada mostraron una caída masiva, algo que no suele ocurrir en esta época del año. Al mismo tiempo, se aprecia como estamos volviendo a las temperaturas más altas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los datos que se publicarán esta semana deberían mostrar otra fuerte caída de los inventarios. Sin embargo, los datos que se publicarán la próxima semana probablemente mostrarán un descenso menor. En cualquier caso, cabe destacar que las previsiones meteorológicas cambian todo el tiempo. Se espera que la semana de Navidad traiga consigo un enfriamiento temporal en el este de Estados Unidos. Por otro lado, ya se espera que a finales de año las temperaturas sean notablemente más altas. Previsión meteorológica para la semana de Navidad. Se espera que haga más frío en el este. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB También se espera que a finales de año se produzca un marcado auge de las temperaturas con respecto a la media histórica. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El gas natural podría abrir potencialmente cerca de un soporte importante en 3$ por MMBTU y en la línea de tendencia ascendente, que también está respaldada por el promedio de 50 períodos. Sin embargo, la estacionalidad sigue mostrando una tendencia a la baja.

