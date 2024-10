¿Cómo invertir en gas natural?

La crisis energética ha demostrado el potencial de materias primas como el gas natural, que ha aumentado su popularidad entre los inversores. En este artículo, te damos las claves y consejos para invertir en gas natural.

El gas natural, por sus cualidades energéticas y su ventaja ecológica "verde" frente a otros combustibles fósiles, se considera una fuente de energía intermedia entre los "combustibles sucios" que dejan huella de carbono y el futuro energético avanzado de la Tierra. La transición energética podría llevar décadas o varias décadas dependiendo del país. Mientras tanto, la demanda de energía crece constantemente tanto en la industria como en los hogares, resultando en fluctuaciones dinámicas del suministro del gas y su valor. El 2022 fue uno de los mejores periodos para los inversores al alza del gas natural porque la guerra de Rusia con Ucrania cambió la “cadena de suministro de energía” de Europa. Al final, el invierno no fue tan malo y Europa sobrevivió a la crisis bien, con niveles de almacenamiento mayores de lo esperado. Pero los siguientes inviernos se aproximan y el gas natural todavía tiene una naturaleza cíclica. La situación actual, tras la gran caída de los precios en 2023, podría indicar que el mercado del gas será incluso más dinámico e interesante para los inversores. La crisis energética ha mostrado el potencial de importantes materias primas energéticas cruciales, como el gas natural. La política energética de cada país varía según el nivel de la economía desarrollada y los recursos naturales disponibles. Sin embargo, podemos reconocer que la humanidad se encuentra en una transición energética hacia fuentes de energía verde que cuenta con el apoyo de instituciones poderosas. Este artículo es una descripción general rápida de los conceptos básicos de la negociación de gas y, después de leerlo, sabrá más sobre la inversión en gas natural y las empresas de este sector bien desarrollado. Beneficios y uso del gas natural El gas natural se utiliza para producir combustibles a escala industrial y privada. También es un ingrediente necesario en la producción de detergentes, fibras sintéticas, pinturas, plásticos y caucho sintético. El gas natural licuado comprimido también es un combustible conveniente para equipos de energía estacionarios como calderas, turbinas, secadores, hornos de calefacción industrial y cocinas domésticas. No hay sustituto para el gas natural en la fabricación de bombillas o turbinas de gas. La principal aplicación del gas natural es, por supuesto, la calefacción de los hogares, es decir, la cómoda automatización y regulación del proceso de combustión hace que cada vez más hogares utilicen instalaciones de gas. El gas en los hogares también es necesario para calentar agua y preparar alimentos. El gas también se utiliza de forma masiva en la cría de animales, el secado de cereales, semillas y la producción de forrajes o alimentos para animales. En la industria también se utiliza para calentar espacios de producción y oficinas, para calentar naves y en procesos tecnológicos. Debido a su precio relativamente bajo en comparación con el petróleo, el gas natural se utiliza a gran escala como combustible tanto para automóviles como para camiones. La temperatura de combustión uniforme, el poder calorífico, la automatización de los procesos de combustión, la facilidad de regulación y la ausencia de problemas con la eliminación de desechos son ventajas poderosas de todos los sistemas a gas. Todos estos son aspectos importantes para los inversores que invierten en gas porque comprender cómo funciona la industria es una parte muy importante de cada proceso de toma de decisiones. ¿Cómo comprar gas natural? Tienes la opción de invertir en gas natural o negociar con gas natural. Hay varias diferencias entre estos métodos. Por supuesto, puedes usar ambos al mismo tiempo. Inversión Invertir en gas natural es posible mediante la compra de ETFs o acciones de empresas del sector u otros instrumentos. Las acciones del gas natural como Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (MKI.US) o Royal Dutch Shell (RDSA.UK) son bien conocidas por devolver dividendos de manera regular. También ciertas acciones como Cheniere (LNG.US) o EQT (EQT.US) pueden ser todavía buenas oportunidades de inversión. Negociación La negociación de gas natural es especulativa y aquí solo los movimientos del precio del gas son importantes. Invertir en gas natural online No hay manera de comprar la materia prima física del gas. Este producto físico es especialmente complicado y no se parece a ningún otro metal precioso como el oro y la plata. Las instalaciones de almacenaje es un desafío adicional para los compradores. Por tanto, para obtener rentabilidad en el movimiento del mercado del combustible azul, la mejor solución es la inversión en gas de manera online. Invertir en acciones y ETF sobre gas natural Acciones Hay muchas maneras de diversificar el riesgo de su cartera de activos de acciones de gas. Una de ellas es la compra de acciones de grandes empresas Europeas y Americanas que invierten en el mercado del gas natural. Las acciones de gas natural a largo plazo son en general menos volátiles que los precios del momento del gas natural. Por supuesto las acciones más pequeñas del gas son más volátiles y arriesgadas, pero a su vez tienen mayor potencial de ser beneficiosas por su relativamente pequeña capitalización bursátil, siempre que se gestionen bien y sean rentables. Es por eso que recomendamos a todos los inversores que estén interesados en el mercado del gas natural que realicen un análisis de cada empresa - antes de realizar ninguna inversión en la cuenta. Puedes invertir en gas natural comprando acciones de empresas del sector del gas natural como Exxon Mobil Corporation (XOM.US), Royal Dutch Shell (RDSA.UK), y muchas más. Cheniere (LNG.US) es la mayor empresa de US LNG de exportaciones, el mayor proveedor de LNG a Europa, y el segundo mayor operador LNG del mundo. En 2022 sus acciones fueron de las mayores beneficiarias del rally de precios del gas. La demanda de gas de Europa era mayor debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y los problemas en las tuberías del Nord Stream. La empresa está creciendo y acogiendo algunas iniciativas innovadoras para acoger oportunidades “eco” en su negocio. A pesar de la caída del precio del gas en 2023 (casi un 90% para Henry Hub), las acciones de Cheniere están solo un 10% por debajo de su nivel ATH. Puede ser una señal de que el negocio de la empresa es relativamente resistente. Si el precio del gas y la demanda crecen de nuevo, Cheniere probablemente subirá también, pero la empresa está funcionando en base a una deuda relativamente alta, lo que podría ser arriesgado para sus negocios. En 2022 la empresa empezó un programa de recompra por valor de 1,4 bln USD, y tiene 1,4 bln USD de ingresos netos. En 2022 el número total de mercancía de la empresa era de 2650 - a 39 países diferentes, con 638 fletes exportados a Europa. El volumen LNG enviado a Europa fue un 74% mayor y/y. Alrededor del 10% de las importaciones de gas natural de Europa en 2022 se produjeron en instalaciones de empresas en Sabine Pass y Corpus Christi (alrededor del 72% de lo producido por Cheniere) Exxon Mobil Corporation (XOM.US) es una corporación multinacional estadounidense de petróleo y gas con sede en Irving, Texas. Es el mayor descendiente directo de la fortuna de John D. Rockefeller y Standard Oil. ExxonMobil, una de las compañías más grandes del mundo por ingresos, osciló entre la primera y la sexta compañía más grande que cotiza en bolsa por capitalización de mercado entre 1996 y 2017. La compañía ocupó el tercer lugar en el mundo en la lista Forbes Global 2000 en 2016. ExxonMobil también fue la décima compañía más rentable en Fortune 500 en 2017. A partir de 2018, la compañía ocupó el segundo lugar en la lista Fortune 500 de las corporaciones más grandes de EE. UU. por ingresos totales. Más de la mitad de las acciones de la empresa están en manos de instituciones. Los accionistas incluyen gigantes como The Vanguard Group y BlackRock. ExxonMobil es una de las compañías de energía más grandes del mundo y tiene influencia sobre la política exterior estadounidense y su impacto en el futuro de la nación. Royal Dutch Shell (RDSA.UK) es una multinacional angloholandesa de petróleo y gas con sede en La Haya, Países Bajos, y la quinta empresa más grande del mundo por ingresos en 2020. Shell es la empresa más grande con sede en Europa y la empresa más grande no con sede en China o Estados Unidos. La clasificación Forbes Global 2000 de 2020 clasificó a Shell como la 21.ª empresa pública más grande del mundo. En 2013, Shell ocupó el primer lugar en la lista Fortune Global 500 de las empresas más grandes del mundo y en ese año sus ingresos fueron equivalentes al 84 % del PIB de los Países Bajos. Desde entonces, Shell ha descendido entre las empresas más grandes del Global 500, pero sigue siendo la corporación energética no estatal más grande del mundo. Shell opera en todos los ámbitos de la industria del gas, incluyendo exploración y producción, refinería, transporte, distribución y márketing, productos petroquímicos, y generación de energía. Pero también es activo en energías renovables, incluyendo biocombustibles e hidrógeno. Shell opera en más de 70 países y tiene aproximadamente 44.000 gasolineras en todo el mundo. Al 31 de diciembre de 2019. La empresa tiene subsidiarias en EE. UU. y también es un gran accionista en otras empresas de energía; incluso en los países en desarrollo. También merecen la atención de los inversores otras grandes empresas de gas natural como Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA GAS.ES, Enagas (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS.PL) ETFs La inversión en gas natural mediante la compra de instrumentos de fondos negociados en bolsa (ETF) es una opción más diversificada que una posición en una única sociedad anónima de gas. Invertir en ETF de gas también le brinda una exposición más amplia al mercado. Este tipo de inversión es más equilibrada y también ofrece la oportunidad de recibir dividendos de ETFs distribuidos como iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) o compra acumulando ETFs como iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Estos instrumentos monitorizan los precios de las acciones de un grupo de empresas del sector del gas de la industria. También puedes elegir un ETF que monitoriza los precios del gas natural. Por ejemplo WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), que monitoriza el Subíndice Bloomberg Natural Gas. Por otro lado, otro ETF iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) ofrece exposición directa a una amplia gama de empresas globales relacionadas con la explotación y fabricación de gas y petróleo. Fund IOGP.UK tiene muchas acciones de gas en holdings como EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp o Hess Corp. Otra posible opción puede ser iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE), un fondo muy conocido que busca monitorizar el rendimiento del índice STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE es un ETF de distribución, lo que quiere decir que el fondo distribuye beneficios entre sus accionistas. Esto es algo bueno para las inversiones a largo plazo. El fondo tiene grandes preocupaciones, como por ejemplo Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) y BP (BP.UK) en holdings, lo que hace que su precio no sea tan variable. Las inversiones en gas por parte de ETF crean carteras de recursos diversificados con menor riesgo pero también con menor potencial de crecimiento. El mejor momento para empezar a invertir en gas natural Muchos inversores se preguntan cuándo empezar a invertir en el mercado del gas, pero otros tantos inversores analizan el mercado de gas natural a diario. En 2022, la subida de los precios del gas natural se volvió un asunto global, y afectó especialmente a los países europeos, aún muy dependientes de proveedores externos. La guerra en Ucrania rompió la dependencia del mercado Europeo de Rusia. Esta crítica situación tuvo un potente impacto en los precios, y Europa se quedó sin alternativas visibles durante una temporada. Europa comenzó a importar grandes cantidades de LNG de EEUU. Esto favoreció la situación para obtener mayores márgenes y operativa en empresas de EEUU como Cheniere. Hubo un gran crecimiento tanto en los precios de Dutch TTF y HenryHub, además de la inflación, y se incrementaron las preocupaciones sobre la economía global. Finalmente, sin embargo, gracias al no tan frío invierno, la crisis de Europa no se incrementó y los precios del gas cayeron intensamente. La situación ha demostrado que el cas puede responder a potentes cambios cuando la relación entre oferta y demanda cambia drásticamente. El gas natural se utiliza en la energía y calefacciones, industrias pesadas y ligeras y el transporte. Esto quiere decir que mientras las industrias necesiten la energía y los hogares del mundo sigan cocinando con gas y usando calefacción, los inversores pueden esperar que la demanda de esta materia prima siga siendo alta. Una de las razones de la creciente demanda de gas es también la política "verde" de descarbonización y alejamiento de los combustibles fósiles. El gas natural permite reducir las emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno y azufre. Este hecho y los precios competitivos han hecho que el gas sea reconocido en la Unión Europea como un combustible de transición en el camino hacia la neutralidad climática. Es posible que el precio del gas, incluyendo el producido por empresas noruegas o británicas, se incremente debido a los altos costes de extracción y a la geopolítica. En tal caso, las importaciones de gas de EEUU podrían incrementarse, haciendo que Henry Hub sea relativamente barato. Las subidas en los ámbitos del transporte de LNG preocupa, las mayores acciones de EEUU en este segmento son Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) y Kinder Morgan (KMI.US). La demanda de suministros de LNG también puede incrementarse de cara a la perspectiva de mayor demanda de gas, ya que las fuentes son limitadas, con bajos niveles de almacenamiento. En invierno, la demanda de gas para hogares se incrementa debido a la calefacción, a menudo resultando en mayores rendimientos de esta acción y mayores precios en el mercado del gas natural. El gas es relativamente barato y menos dañino para el medio ambiente que el carbón. Hasta que la economía encuentre una tecnología de almacenamiento de energía renovable efectiva o construya reactores nucleares en masa, podemos esperar que la demanda del gas siga creciendo. Las plantas con energía de gas son relativamente fáciles de gestionar, y se pueden encender y apagar en cualquier momento. El gas natural es una materia prima intermedia entre los combustibles fósiles "no green" y las modernas energéticas de economías desarrolladas basadas en uranio o hidrógeno. Sin embargo, la transición energética puede llevar décadas. La inversión en gas natural parece tener fuertes fundamentos, pero los inversores deben conocer los riesgos y las características cíclicas de estas empresas. Temas que los inversores deben prestar atención: Fluctuaciones en el equilibrio de oferta y demanda del gas natural

Costes de producción

Previsiones climáticas en EEUU y diferentes tipos de anomalías

Informes sobre inventarios de gas (informe semanal EIA)

Ciclicidad (impacto positivo en precios durante temperaturas muy altas o muy bajas, cuando se usa el aire acondicionado o la calefacción).

Geopolítica e infraestructura. Por supuesto, el mejor momento para la inversión en gas natural es durante los períodos de liquidez muy alta, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay altos volúmenes de negociación en el mercado, la volatilidad aumenta. Esta situación es una gran oportunidad no solo para los inversores sino también para los inversores intradiarios, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes beneficios incluso en posiciones cortas. Una alta volatilidad puede verse influenciada por los niveles actuales de almacenamiento (informe EIA), movimientos geopolíticos o incluso informes de empresas. El gas natural es una de las materias primas más volátiles, y es muy sensible a la política. La guerra entre Ucrania y Rusia nos ha mostrado que los precios del gas reaccionan con fuerza cuando los inversores detectan un desequilibrio entre oferta y demanda. A pesar de que la crisis de calefacción no tuvo lugar en Europa, los precios tuvieron un gran rally en 2022. Principalmente debido a las expectativas sobre el mercado. Las previsiones climáticas y predicciones a largo plazo también son muy importantes en el mercado del gas natural; cualquier información sobre duros inviernos o periodos de temperaturas más altas pueden prender el precio del gas. En cuanto a demanda de calefacción, el precio del gas natural, el precio puede ser mayor. Pero también hay muchos otros factores de crecimiento como infraestructura, niveles de almacenamiento de EEUU, etc. Pero no tienes que seguir la variabilidad temporal del mercado. En nuestra plataforma, la xStation, te ofrecemos la oportunidad de comprar ETFs del gas natural como Gas Natural (NGAS.UK) o acciones de empresas grandes como Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) o Shell (RDSA.UK); en estos casos el inversor no necesita seguir las fluctuaciones del precio del gas natural, tan solo seguir una inversión a largo plazo.

FAQ ¿Qué es el gas natural? El gas natural es un combustible fósil formado por una mezcla de gases de proporción variable, pero en la que el metano ocupa el mayor espacio, al representar más del 95% de su composición. Este gas se encuentra en las reservas de la Tierra, donde se ha acumulado durante millones de años a raíz de la descomposición de restos de materia orgánica, y se emplea como fuente de energía. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar gas natural? El gas natural ejerce de materia prima para la fabricación de varios combustibles, detergentes, plásticos, fibras sintéticas, así como de otros artículos esenciales. Su mayor ventaja actualmente es su bajo precio en comparación con otras fuentes de energía, lo que lo convierte en una opción de interés para los inversores. ¿Cómo se puede comprar o invertir en gas natural (NATGAS)? Se puede invertir en gas natural (NATGAS) a través de ETFs o acciones de empresas del sector como Cheniere o Exxon Mobil o mediante instrumentos financieros apalancados como CFDs. Otra opción es combinar la inversión y otros métodos de operativa en gas natural. En cualquier caso, antes de invertir en gas natural se deberá tener en cuenta el riesgo, especialmente en el caso de los CFDs, que son muy arriesgados. En estos casos, es recomendable aprender a invertir antes de empezar las operaciones. ¿Cuál es la mejor manera de invertir en gas natural de forma online? La mejor manera de invertir en gas natural (NATGAS) de forma online es personalizando la estrategia de inversión con distintos tipos de activos. No obstante, antes de invertir, es imprescindible tener en cuenta los riesgos que existen y que pueden desembocar en una pérdida de dinero, sobre todo si se aplican métodos de inversión apalancada. Además, también se deberá recordar estrategias de inversión como el análisis técnico y tener en cuenta que hay aspectos, como las previsiones climáticas de Estados Unidos, que pueden afectar al precio del NATGAS o gas natural. ¿Cuál es el horario operativo del NATGAS? Se puede invertir en gas natural de lunes a viernes, con el siguiente horario (en este caso, se habla de horario CET): De lunes a jueves: 00:00 a 23:00

Viernes: 00:00 a 22:00 Los precios del NATGAS no cambian cuando el mercado está cerrado.

