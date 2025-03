El gas natural sube un 6% impulsado por el temor a los aranceles de represalia de Canadá 📈

El contrato de gas natural sube casi un 9% durante la sesi贸n de hoy, impulsado por la creciente incertidumbre en el mercado energ茅tico tras la respuesta de Canad谩 con aranceles de represalia contra EE.UU. Ontario impondr谩 un impuesto de exportaci贸n del 25% sobre la electricidad suministrada a 1,5 millones de hogares en Minnesota, Michigan y Nueva York, en respuesta a los aranceles del presidente Trump, seg煤n Doug Ford, el primer ministro de Ontario. Este desarrollo est谩 aumentando la preocupaci贸n en los mercados, especialmente porque la costa este ha experimentado recientemente temperaturas inferiores al promedio. Aunque se observaron condiciones m谩s suaves la semana pasada, el repentino aumento en los precios de la energ铆a est谩 generando temores de que un posible retorno de temperaturas m谩s fr铆as pueda incrementar la demanda de gas natural en EE.UU., impulsando as铆 la actual subida de precios del gas natural. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation

