Las señales del mercado laboral del Reino Unido se suavizaron: los empleados en nómina cayeron en 125.000 interanuales entre mayo y julio, y la estimación de principios de agosto bajó en 127.000 interanuales, hasta los 30,3 millones (provisional). La tasa de empleo subió ligeramente hasta el 75,2%, el desempleo subió al 4,7% y la inactividad bajó al 21,1%. Las vacantes cayeron por 38.º período consecutivo, hasta los 728.000; los empleos en la fuerza laboral fueron de 36,8 millones (-182.000 desde marzo, +139.000 interanuales), con 6,17 millones de empleos en el sector público (+75.000 interanuales). El crecimiento salarial se mantuvo firme (regular +4,8% y total +4,7% interanual), lo que implica ganancias reales de +0,7%/+0,5% en el IPCH (o +1,2%/+1,0% en el IPC).
Datos laborales de Reino Unido
- Ingresos promedio sin bonificaciones: real: 4,8 %; pronóstico: 4,8 %; anterior: 5,0 %;
- Tasa de desempleo: real: 4,7 %; pronóstico: 4,7 %; anterior: 4,7 %;
- Cambio de empleo (3M/3M): real: 232 000 intermensual; pronóstico: 220 000 intermensual; anterior: 238 000 intermensual;
- Índice de ingresos promedio + bonificaciones: real: 4,7 %; pronóstico: 4,7 %; anterior: 4,6 %;
Cambio en el número de solicitantes de empleo de agosto:
-
real: 17 400; pronóstico: 15 300; anterior: -33 300;
