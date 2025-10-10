Informe de producción industrial en Italia 📉

La producción industrial italiana es mucho más débil de lo esperado
Producción industrial italiana (comparativa intermensual): -2,4% (Pronóstico: -0,4 %. Dato previo de 0,4 %).
Dólar en Colombia cierra sobre los $4.080 hoy en 10 de Octubre
ÚLTIMA HORA: datos preliminares de la Universidad de Míchigan en línea con las expectativas 📌
ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌
Continúa el cierre del gobierno americano
