Continúa el cierre del gobierno americano

El cierre del gobierno estadounidense se prolonga, lo que limita la publicación de datos en el país. La encuesta de hoy de la Universidad de Michigan debería ofrecer una perspectiva sobre cómo el cierre y la incertidumbre del mercado laboral están influyendo en la confianza de los hogares. Calendario económico del día Producción industrial en Italia — esperado -0,4% intermensual (dato previo de -0,4% ).

Informe del mercado laboral en Canada : Tasa de desempleo: 7,2 % previsto (anterior: 7,1 %). Cambio en el empleo: +5.000 previsto (anterior: -65.500). Salario medio por hora: 3,6 % interanual previsto (anterior: 3,6 %).

Sentimiento del mercado por la Universidad de Michigan:

Se espera 54 de cifra principal mientras que el dato previo es de 55,1 Índice de expectativas: 51,4 (anterior: 51,7). Condiciones actuales: 60,0 (anterior: 60,4). Expectativas de inflación a 5 años: 3,7 % (anterior: 3,7 %). Expectativas de inflación a 1 año: 4,7 % (anterior: 4,7 %).

Discursos de miebros de la Fed 1:45 PM GMT — Austan Goolsbee

5 PM GMT — Alberto Musalem

