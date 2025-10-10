Continúa el cierre del gobierno americano

-
El cierre de EE. UU. sigue limitando el flujo de datos
-
El empleo en Canadá y el índice de producción industrial de Italia podrían influir en las divisas y los tipos de interés
-
Las expectativas de inflación en EE. UU. se mantienen sin grandes cambios
-
El cierre de EE. UU. sigue limitando el flujo de datos
-
El empleo en Canadá y el índice de producción industrial de Italia podrían influir en las divisas y los tipos de interés
-
Las expectativas de inflación en EE. UU. se mantienen sin grandes cambios
El cierre del gobierno estadounidense se prolonga, lo que limita la publicación de datos en el país. La encuesta de hoy de la Universidad de Michigan debería ofrecer una perspectiva sobre cómo el cierre y la incertidumbre del mercado laboral están influyendo en la confianza de los hogares.
Calendario económico del día
-
Producción industrial en Italia — esperado -0,4% intermensual (dato previo de -0,4%).
-
Informe del mercado laboral en Canada :
-
Tasa de desempleo: 7,2 % previsto (anterior: 7,1 %).
-
Cambio en el empleo: +5.000 previsto (anterior: -65.500).
-
Salario medio por hora: 3,6 % interanual previsto (anterior: 3,6 %).
-
-
Sentimiento del mercado por la Universidad de Michigan:
-
Se espera 54 de cifra principal mientras que el dato previo es de 55,1
-
Índice de expectativas: 51,4 (anterior: 51,7).
-
Condiciones actuales: 60,0 (anterior: 60,4).
-
Expectativas de inflación a 5 años: 3,7 % (anterior: 3,7 %).
-
Expectativas de inflación a 1 año: 4,7 % (anterior: 4,7 %).
-
Discursos de miebros de la Fed
-
1:45 PM GMT — Austan Goolsbee
-
5 PM GMT — Alberto Musalem
Dólar en Colombia cierra sobre los $4.080 hoy en 10 de Octubre
ÚLTIMA HORA: datos preliminares de la Universidad de Míchigan en línea con las expectativas 📌
ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌
Informe de producción industrial en Italia 📉
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "