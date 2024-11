El gigante alemán del acero Thyssenkrupp repunta un 10% tras los resultados trimestrales 📈

Las acciones de Thyssenkrupp (TKA.DE) suben un 10% hoy despu茅s de que la compa帽铆a anunciara unos resultados financieros ligeramente mejores de lo previsto y sorprendiera con un dividendo. Para el pr贸ximo a帽o, el importante constructor naval y sider煤rgico alem谩n espera entre 100 y 500 millones de euros en beneficios netos. El final del ejercicio fiscal para la empresa result贸 mejor de lo esperado; la empresa inform贸 de unos beneficios antes de impuestos (EBIT) un 32% superiores a los previstos. Las proyecciones para 2025 resultaron ligeramente inferiores a las previsiones (sobre todo en lo que respecta a las expectativas de flujo de caja libre), pero el mercado se interes贸 en las acciones de la empresa, gracias indirectamente al fuerte crecimiento de Rheinmetall, que hab铆a indicado tan recientemente como el verano que podr铆a intentar adquirir el segmento naval de Thyssenkrupp. La compa帽铆a atribuy贸 los mejores resultados a la fortaleza de los sectores de servicios mar铆timos y de materiales, que compensaron el d茅bil desempe帽o de la compa帽铆a en Steel Europe. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Thyssenkrupp espera un crecimiento de las ventas del 0% al 3% en el a帽o fiscal 2024/2025. Las perspectivas de la compa帽铆a estiman un Ebit ajustado de 600 millones a 1.000 millones de euros, frente a los 820 millones de euros previstos por Bloomberg, y un beneficio neto de 100 millones a 500 millones de euros, frente a las expectativas de 595,2 millones. Se espera que el dividendo por acci贸n sea de 0,15 euros por acci贸n este a帽o, 0,12 euros esperados; con una p茅rdida neta de 1.510 millones de euros (347,5 millones de euros esperados). Como resultado, la p茅rdida por acci贸n es de 3,3 euros frente a los 0,3 euros previstos. Las ventas cayeron en el cierre fiscal a 35.000 millones de euros; la estimaci贸n era de 34.870 millones de euros (-6,6%). Ingresos de la Unidad Europea de Acero: 10.740 millones de euros, -13% interanual; Estimaciones 10.620 millones de euros

Ventas de servicios de materiales: 12.130 millones de euros, -11 % interanual, estimaciones 12.360 millones de euros

Ventas de tecnolog铆a automotriz: 7.540 millones de euros, -4,7 % interanual

Ventas de sistemas marinos: 2.120 millones de euros, +16 % interanual

Ventas de tecnolog铆as de descarbonizaci贸n (qu铆micos): 3.850 millones de euros

Ebit ajustado 567 millones de euros, -19 % interanual, estimaciones 525,5 millones de euros

EBIT ajustado de la unidad sider煤rgica europea 261 millones de euros, -18 % interanual

Ebit ajustado de servicios de materiales 204 millones de euros, +15 % interanual

Ebit ajustado de tecnolog铆a automotriz 245 millones de euros, -7,9 % interanual

Ebit ajustado de sistemas marinos 125 millones, +71 % interanual

Ebit ajustado de p茅rdidas de Decarbon Technologies 54 millones de euros A pesar de la retirada de Carlyle de la licitaci贸n Thyssenkrupp mantiene su compromiso de encontrar una soluci贸n independiente para el sector de los sistemas marinos (spin-offs, asociaciones industriales). La empresa sigue negociando con el gobierno alem谩n sobre una posible participaci贸n del estado. El proceso de venta de Automation Engineering se ha suspendido por el momento; en su lugar, la empresa planea eliminar gradualmente su negocio de transmisi贸n en Bremen para 2026. Thysenkrupp (TKA.DE) intervalo D1 Las acciones de Thysenkrupp ya han subido casi un 40% desde el m铆nimo del verano, con la media EMA200 como principal resistencia; su posible prueba implicar铆a otro aumento del 10% para la acci贸n, que poco a poco est谩 volviendo a las buenas gracias de los inversores, pero queda por ver durante cu谩nto tiempo y si Thyssenkrupp demostrar谩 ser un beneficiario indirecto de los programas m谩s amplios de producci贸n de municiones y defensa de Alemania; Sin duda, estos aspectos pueden representar un potencial subestimado en la valoraci贸n, aunque incluso si se materializan, a los inversores no les gusta la prolongada debilidad del negocio "comercial" del grupo, que depende en gran medida de la prosperidad de la econom铆a europea. Fuente: xStation5 La valoraci贸n de Thyssenkrupp de 3,2 de ratio PE adelantado es baja y refleja cierto potencial alcista, en un escenario en el que se materializa la reactivaci贸n de la reindustrializaci贸n de Alemania; el apoyo podr铆a provenir principalmente de la industria de defensa y de una cartera de pedidos potencialmente mayor. El negocio del acero comercial se est谩 debilitando, y otros sectores comerciales apenas "compensan" el desempe帽o m谩s d茅bil de la compa帽铆a en esta 谩rea. Marine Systems aument贸 su cartera de pedidos gracias a la expansi贸n de dos pedidos existentes en el sector submarino y un mayor inter茅s en el sector de la electr贸nica marina. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

