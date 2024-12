El Hang Seng cae un 1,9%

Los mercados asiáticos se desploman tras las caídas de ayer Wall Street. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,9%, el Nikkei de Japón cayó un 1,3%, el CSI 300 de China cayó un 2%. El KOSPI de Corea del Sur va a contracorriente y sube un 0,3%. La Conferencia Central de Trabajo Económico de China decepciona las esperanzas de estímulo. Los medios estatales indican un mayor déficit y una política más flexible en el futuro, pero los mercados consideran que las medidas son insuficientes. Se espera un crecimiento del PIB del 4,9% en 2024 mientras se advierte de los riesgos del mercado inmobiliario. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La encuesta Tankan de Japón muestra una mejora del sentimiento empresarial. Al mismo tiempo, se espera que el BOJ mantenga los tipos sin cambios la próxima semana en medio de las incertidumbres globales. El parlamento surcoreano prepara una votación de destitución contra el presidente Yoon por la declaración de la ley marcial. La incertidumbre política pesa sobre los mercados. Bancos centrales y divisas El BCE recorta los tipos en 25 puntos básicos pese a que algunos miembros estaban a favor de un recorte mayor de 50 puntos básicos. Los mercados descuentan una flexibilización más lenta de la Fed en 2025, ya que el dólar alcanza un máximo de dos semanas y media frente a sus principales pares. La SEC reabre la investigación sobre Neuralink de Musk y emite un plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo sobre cargos no especificados. El abogado de Musk lo llama "acoso" en una carta al presidente de la SEC, Gensler. El dólar se fortalece antes de la reunión de la Fed, con un 96,4% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana. Los mercados reducen las probabilidades de un recorte en enero al 20% en medio de datos inflacionarios poco fiables. El USD/JPY sube a 152,9, mientras que el EUR/USD ronda los 1,04635. Otros mercados El oro se mantiene estable en 2.687 dólares. El cobre cae a 9.093 dólares tras la decepción del estímulo chino. El petróleo se estabiliza con el Brent en 73,48 dólares y el West Texas en 69,68 dólares, encaminándose a su primer cierre semanal en positivo desde noviembre. La AIE eleva la previsión de demanda para 2025 pero advierte de superávit. La encuesta Tankan de Japón muestra una mejora del sentimiento empresarial. Al mismo tiempo, se espera que el BOJ mantenga los tipos sin cambios la próxima semana en medio de las incertidumbres globales.

El parlamento surcoreano prepara una votación de destitución contra el presidente Yoon por la declaración de la ley marcial. La incertidumbre política pesa sobre los mercados. Hoy conoceremos el PIB del Reino Unido y la producción industrial de la eurozona.

