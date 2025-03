El Hang Seng chino cae un 1,2%

El débil sentimiento durante la sesión asiática hunde al Hang Seng, con caídas del 1,2%. Sin embargo, la ola de ventas en Wall Street se ha detenido, pese a que los principales índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer en números rojos, con el Nasdaq 100 cayendo un 0,3%. La atención del mercado se centra hoy en los datos del IPC de EE. UU. (13:30). Además, el informe de la OPEP y la evolución de los inventarios de crudo (el mercado espera un aumento de 2 millones de barriles frente a los 3,6 millones anteriores) provocarán volatilidad. Por su parte, el Banco de Canadá tiene previsto recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, del 3% al 2,75%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados Las materias primas energéticas, incluyendo el petróleo y el gas, están experimentando ligeras caídas de entre el 0,3% y el 0,6%. De igual forma, se observan pérdidas menores en el mercado de metales preciosos, con el oro manteniéndose en 2.913 dólares por onza. El Bitcoin cae un 1,75% en lo que va de mañana, retrocediendo por debajo del soporte de 81.500 dólares, mientras que TrumpCoin se hunde más del 5%. Los futuros de los índices europeos registran ligeras subidas, respaldados por los comentarios de ayer de Ucrania y EE.UU., que informaron sobre conversaciones constructivas en Arabia Saudita. Ucrania ha expresado su disposición a un alto el fuego inicial de 30 días en tierra, mar y aire. La parte estadounidense discutirá ahora una posible resolución del conflicto con Rusia. La Casa Blanca anunció que un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, sin excepciones ni exenciones, entrará en vigor para Canadá y todos los demás socios comerciales a la medianoche del 12 de marzo. Seminario en directo Hoy tenemos un seminario sobre el oro que puedes seguir desde el siguiente enlace : Desde XTB y de la mano de Manuel Pinto puedes enterarte de las posibilidades que ofrece actualmente el oro como activo refugio. ¡A las 16:00 comenzamos!

