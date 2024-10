¿Cómo invertir en el índice Nasdaq 100?

El Nasdaq 100 es uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos y un referente a escala mundial. En este artículo, te contamos cuáles son sus características y cómo invertir en él.

Dentro del mundo de la inversión, existen varios índices bursátiles que gozan de gran popularidad entre los inversores por servir como un reflejo del estado del mercado y la economía. En España, este papel lo ocupa el Ibex 35, que actúa como selectivo de referencia del país y que engloba a las empresas cotizadas más importantes del territorio. En Francia, el más destacado es el CAC 40, que recientemente se ha visto afectado por la incertidumbre política del país, mientras que en Alemania destaca el DAX 40. Fuera de las fronteras europeas, en América pueden encontrarse múltiples índices bursátiles de enorme importancia a escala global, como el Dow Jones o el S&P 500, así como otros de menor tamaño como el Russell 2000. Uno de ellos es el Nasdaq 100, en el que se encuentran algunas de las empresas tecnológicas más destacadas del mundo. Pero ¿qué es exactamente este índice? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Y cómo se puede invertir en él? ¿Qué es el índice Nasdaq 100? El Nasdaq 100 es uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos y un referente a escala mundial. Creado en enero de 1985, este índice forma parte del Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), la segunda bolsa de valores más importante de Estados Unidos, y recoge a las 100 empresas más relevantes de la industria tecnológica. Dentro del Nasdaq 100 se pueden encontrar tanto empresas estadounidenses como internacionales pertenecientes a distintas ramas tecnológicas, como las telecomunicaciones, hardware o software, pero no incluye ninguna compañía del sector financiero. Estas compañías se seleccionan en función de sus ingresos, rentabilidad, liquidez y capitalización del mercado y su peso dentro del índice se basa en su capitalización bursátil. Algunas de las empresas más destacadas que forman parte de este índice son Apple, Microsoft o Meta. Otros índices El índice Nasdaq 100 forma parte del Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante de Estados Unidos y la primera de la ciudad de Nueva York. Esta bolsa incluye más de 3.800 compañías y cotiza más de 7.000 acciones, tanto de pequeña como de mediana capitalización. Además del Nasdaq 100, dentro de esta bolsa se pueden identificar dos índices más, con sus respectivas características: Nasdaq Composite : es un índice que incluye las empresas listadas dentro del Nasdaq. En total, engloba más de 3.000 compañías de todo tipo de sectores, incluido el financiero.

: es un índice que incluye las empresas listadas dentro del Nasdaq. En total, engloba más de 3.000 compañías de todo tipo de sectores, incluido el financiero. Nasdaq Biotecnology: como su propio nombre indica, este índice está compuesto por las empresas más destacadas del sector biotecnológico y farmacéutico que forman parte del Nasdaq Composite. A la hora de invertir en el Nasdaq, es importante que analicemos las características de cada uno de estos índices antes de acometer nuestras operaciones, a fin de encontrar aquel al que más nos conviene tener exposición. ¿Qué empresas forman parte del Nasdaq 100? El Nasdaq 100 incluye 100 de las empresas más importantes de la industria tecnológica. La totalidad de las compañías recogidas en este índice puede encontrarse en la página oficial del Nasdaq, pero entre estas cien, estas diez se encuentran entre las más destacadas: Nvidia.

Microsoft.

Apple.

Broadcom.

Amazon.

Meta.

Alphabet.

Costco.

Tesla.

Netflix. Antes de invertir en el Nasdaq 100, se debe tener en cuenta que la composición de este índice está sujeta a cambios, por lo que el listado de empresas puede variar. En concreto, el índice se reconstituye de forma anual en el mes de diciembre, cuando analiza tanto el desempeño de sus compañías como de aquellas que no forman parte de él. En su última reconstitución, el índice incorporó seis nuevas empresas: CDW, Coca-Cola Europacific Partners, DoorDash, MongoDB, Roper Technologies y Splunk. En contraposición, estas seis empresas abandonaron el índice: Align Technology, eBay, Enphase Energy, JD.com, Lucid Group, y Zoom Video Communications. ¿Cómo se seleccionan las empresas del Nasdaq 100? A la hora de formar parte de este índice, hay ciertas condiciones que deben cumplirse, entre las que destacan: No ser una empresa del sector financiero.

Haber permanecido al menos tres meses en Bolsa, sin contar el mes de su incorporación.

Tener una capitalización ajustada de, al menos, un 0,10% de la capitalización agregada del índice.

Tener un volumen diario promedio de 200.000 acciones.

Formar parte del Nasdaq. ¿Cuál es el horario del Nasdaq 100? Al igual que ocurre con la mayoría de índices de Estados Unidos, el Nasdaq 100 abre de lunes a viernes, desde las 9:30 a las 16:00 horas (hora americana). A la hora de invertir en el Nasdaq 100, no obstante, se deberán tener en cuenta los festivos de Estados Unidos, ya que durante estas jornadas el índice no abrirá. En concreto, los días en los que este índice no operará son: Año Nuevo

Día de Martin Luther King

Día de la Presidencia

Viernes Santo

Día de los Caídos

Día Nacional de la Liberación

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? El Nasdaq 100 es uno de los índices que mayor interés despiertan en los inversores, pero antes de invertir en él se debe tener en cuenta que se trata de un índice con una alta volatilidad, en el que los resultados empresariales de las compañías que lo conforman pueden tener un gran impacto en su comportamiento. Por ello, es importante que antes de acometer cualquier tipo de operación se tengan claros cuáles son los objetivos a los que se aspiran y cuál es la tolerancia al riesgo que se está dispuesto a asumir. A la hora de invertir en el Nasdaq 100, se pueden recurrir a varias opciones, de entre las que destacan dos tipos de instrumentos: las acciones y los ETF. Acciones : una forma de invertir en el Nasdaq 100 es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que forman parte de este índice, como Apple, Alphabet, Meta o Microsoft.

: una forma de invertir en el Nasdaq 100 es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que forman parte de este índice, como Apple, Alphabet, Meta o Microsoft. ETF: una forma de ganar exposición a la totalidad del Nasdaq 100 es invirtiendo en ETFs que repliquen el comportamiento de este índice. De este modo, los inversores podrán invertir de manera indirecta, reduciendo tanto el riesgo como, por otro lado, los posibles beneficios. Invertir con XTB En XTB disponemos de varios instrumentos con los que podrás invertir en el Nasdaq 100, tanto de forma directa como indirecta. Dentro de nuestra oferta de más de 3.000 acciones, contamos con títulos de las empresas que conforman este índice, como Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Nvidia (NVDA.US) o Meta (META.US). Entre nuestros 400 ETF, contamos con varios títulos que replican el comportamiento de este índice, como el NQSE.DE, el CNDX.UK o el SXRV.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

