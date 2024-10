El Hang Seng lastra a los índices europeos

Después de un repunte casi continuo de casi el 30% y de una racha alcista initerrumpida de 13 días, el índice Hang Seng cayó más del 4,5% en el pico de la liquidación, registrando la mayor liquidación en 2 años y arrastrando consigo a los índices europeos. El índice rebotó después de la liquidación y ahora baja un 1%, pero los futuros sobre los índices de referencia chinos sugieren una nueva liquidación de activos chinos y una toma de ganancias. Los mercados en China continental están cerrados debido a la Semana Dorada. Como consecuencia de las caídas en China, también estamos viendo un sentimiento más débil en el mercado bursátil europeo . En el Viejo Continente, las empresas que mayores subidas habían registrado con los estímulos son ahora las que más bajan en la mayoría de los índices, como el Ibex35, donde ArcelorMittal y Acerinox lideran la parte baja de la tabla.

En Alemania, las empresas automovilísticas están perdiendo terreno, con Porsche AG (P911.DE) cayendo casi un 3%, mientras que las empresas químicas y de materias primas también sufren caídas. El DAX alemán pierde casi un 1%. También es probable que los ADR chinos que cotizan en Estados Unidos abran a la baja hoy. Mientras, los contratos de Wall Street cotizan a la baja, entre un 0,5% y un 1%, antes de la apertura, con el VIX ganando casi un 3%.

Los precios del petróleo han estado subiendo por tercer día consecutivo, aunque ayer experimentaron una ligera corrección. Actualmente, el Brent todavía cotiza alrededor de los 75 dólares por barril. El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a Israel que se abstenga de atacar las instalaciones nucleares iraníes.

Un informe ADP más fuerte de lo esperado llevó ayer a los mercados a reducir las expectativas de un recorte agresivo de los tipos de interés de la Fed, en noviembre. Actualmente, el mercado está descontando un recorte de 33 puntos básicos frente a los 44 puntos básicos de la semana pasada, inclinándose cada vez más hacia un recorte de tipos menor, de 25 puntos básicos. Como resultado, el EUR/USD está perdiendo casi un 0,13% hoy y retrocede hasta 1,103.

