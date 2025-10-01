El Ibex 35 cae un 0,6% mientras el PMI alcanza su mínimo en cuatro meses

El sector manufacturero español creció a su ritmo más lento desde junio, con la producción y los nuevos pedidos perdiendo impulso tras el fuerte repunte de agosto. Los pedidos de exportación cayeron y el empleo registró su primera caída desde febrero.
09:15 AM, España - Datos del PMI de septiembre:
- PMI manufacturero de España de HCOB: actual: 51,5; pronóstico: 53,8; anterior: 54,3;.
La actividad manufacturera en España mostró signos de desaceleración en octubre, tras el vigoroso repunte registrado en agosto. Según los últimos datos del índice PMI manufacturero, la producción y los nuevos pedidos perdieron impulso, marcando el crecimiento más lento desde junio. Esta ralentización se produce en un contexto de incertidumbre económica global y menor dinamismo en la demanda interna. El Ibex 35 cayó bruscamente desde máximos históricos tras la publicación, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30, violeta claro).
