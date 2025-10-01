Leer más

El Ibex 35 cae un 0,6% mientras el PMI alcanza su mínimo en cuatro meses

04:56 1 de octubre de 2025

El sector manufacturero español creció a su ritmo más lento desde junio, con la producción y los nuevos pedidos perdiendo impulso tras el fuerte repunte de agosto. Los pedidos de exportación cayeron y el empleo registró su primera caída desde febrero.

09:15 AM, España - Datos del PMI de septiembre:

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
  • PMI manufacturero de España de HCOB: actual: 51,5; pronóstico: 53,8; anterior: 54,3;.

La actividad manufacturera en España mostró signos de desaceleración en octubre, tras el vigoroso repunte registrado en agosto. Según los últimos datos del índice PMI manufacturero, la producción y los nuevos pedidos perdieron impulso, marcando el crecimiento más lento desde junio. Esta ralentización se produce en un contexto de incertidumbre económica global y menor dinamismo en la demanda interna. El Ibex 35 cayó bruscamente desde máximos históricos tras la publicación, encontrando soporte en la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30, violeta claro).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

02.10.2025
21:22

Las acciones de Rivian caen tras recorte en proyecciones de entrega anual

El sector automotriz eléctrico atraviesa un momento de presión luego de que los resultados de Tesla no lograran convencer al mercado y Rivian...

 20:36

Dólar en Colombia hoy 2 de Octubre baja de $3.900 mientras inflación y deuda marcan el ritmo

El dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un tono bajista, retrocediendo hasta los $3.890,50, por debajo...

 19:44

Wall Street se estanca mientras el gobierno de EE.UU. cumple su segundo día de cierre

El gobierno de Estados Unidos permanece cerrado por segundo día consecutivo, en medio de un estancamiento político que mantiene cautelosos...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo