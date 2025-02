El Ibovespa alcanza máximos anuales tras subir un 0,7%, impulsado por gigantes industriales y bancarios

El Ibovespa registró un aumento del 0,7% el martes, superando el nivel de 134.000 puntos y alcanzando su máximo anual tras un impresionante sexto día consecutivo de alzas. Este desempeño fue impulsado por la fortaleza de los gigantes de la industria y los principales bancos del país, quienes se beneficiaron del sentimiento positivo en los mercados internacionales. La moderación en los precios al productor en Estados Unidos ha contribuido a una expectativa de políticas más moderadas por parte de la Reserva Federal, lo que ha mejorado las perspectivas de demanda global, especialmente para las empresas brasileñas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil WEG, el peso pesado en la fabricación eléctrica, lideró las ganancias con un aumento del 2,2% en sus acciones. Le siguieron de cerca los gigantes del procesamiento de carne JBS y BRF, que registraron incrementos del 3,5% y 1,4%, respectivamente. Por su parte, el fabricante de aviones Embraer también se destacó con una subida del 3,5% en el valor de sus acciones. Los principales bancos del país también cotizaron en territorio positivo. Banco Santander, Banco do Brasil, Itaúsa, y Banco Bradesco sumaron más del 0,4% cada uno, contribuyendo al optimismo general del mercado. Mientras tanto, los inversores dirigieron su atención a Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, quien comenzó su participación en una audiencia pública conjunta organizada por el Comité de Finanzas e Impuestos y el Comité de Desarrollo Económico. La atención está puesta en las perspectivas de política monetaria del país y las posibles medidas para sostener el crecimiento económico, en un contexto de expectativas favorables tanto a nivel nacional como internacional. El indice de brasil ha tecnicamente ha superado por completo la directriz bajista que venia presentando desde años anteriores, actualmente el precio ubica por sobre los 134.000, y que ya ha superado el techo tecnico anterior de los 130.000, por lo que este cambio en la estructira podria llevar al indice a una continuacion de las alzas hacia los 139.000. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "