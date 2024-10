El índice chino Hang Seng sube mas del 4%

Los índices chinos suben tras nuevas medidas de estímulo del Banco Popular de China 📈 Según el índice Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index), el contrato CHN.cash está subiendo casi un 4,4% hoy, respaldado por los comentarios de una conferencia de prensa en Pekín. El Banco Popular de China, después de nueve meses decepcionantes en 2024, parece más decidido a dar rienda suelta al mercado de valores y la economía nacionales. El índice Hang Seng había estado en un estancamiento problemático desde principios de primavera y había borrado en gran medida las ganancias de enero y febrero. Sin embargo, el optimismo ha regresado y el CHN.cash está cerca de los máximos de este año, después de haber tenido 4 sesiones al alza seguidas. El Banco Popular de China (PBoC) decidirá recortar las tasas para reactivar el crecimiento económico interno, que se ha desacelerado mucho en los últimos meses, proyectando un menor consumo y pesimismo en el mercado de valores; El gobernador del Banco Popular de China, Gongsheng, anunció en una conferencia de prensa que "en un futuro cercano" el tipo de reserva obligatoria se reducirá en 0,5 puntos porcentuales en China para proporcionar liquidez adicional al mercado financiero (alrededor de 1 billón de yuanes). El tipo de recompra inversa semanal también bajará

proyectando un menor consumo y pesimismo en el mercado de valores; El gobernador del Banco Popular de China, Gongsheng, anunció en una conferencia de prensa que "en un futuro cercano" el tipo de reserva obligatoria se reducirá en 0,5 puntos porcentuales en China para proporcionar liquidez adicional al mercado financiero (alrededor de 1 billón de yuanes). El tipo de recompra inversa semanal también bajará El banco también reducirá el tipo de interés de las hipotecas existentes y unificará los ratios de las contribuciones al pago inicial de las hipotecas . Se espera que este tratamiento evite un deterioro en el sector inmobiliario. Hasta 77 empresas de las 82 que cotizan en el Hang Seng subieron;

. Se espera que este tratamiento evite un deterioro en el sector inmobiliario. Hasta 77 empresas de las 82 que cotizan en el Hang Seng subieron; Los avances de hoy estuvieron dominadas por el sector financiero y las acciones de los desarrolladores; sin embargo, las empresas de tecnología y comercio electrónico como Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US) y la cadena de restaurantes Yum China (YUM.US) -disponibles como ADR estadounidenses- también subieron. El "estímulo bursátil" de China China creará un mecanismo de swaps que permitirá a los corredores, fondos de inversión y aseguradoras utilizar la financiación del banco central . El tamaño inicial del programa estará limitado a 500.000 millones de yuanes (más de 70.000 millones de dólares), pero podría ampliarse en el futuro, según un comentario del Banco Popular de China.

. El tamaño inicial del programa estará limitado a 500.000 millones de yuanes (más de 70.000 millones de dólares), pero podría ampliarse en el futuro, según un comentario del Banco Popular de China. Los reguladores de la bolsa iniciarán un procedimiento para revisar las fusiones y adquisiciones (M&A) entre empresas que cotizan en bolsa , exigiendo que aquellas que cotizan por debajo del valor contable presenten planes para aumentar la capitalización y crear valor para los accionistas; Wu Qing, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, comentó sobre el tema.

, exigiendo que aquellas que cotizan por debajo del valor contable presenten planes para aumentar la capitalización y crear valor para los accionistas; Wu Qing, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, comentó sobre el tema. También se establecerá un programa especial de préstamos para proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa y a los principales accionistas acceso a préstamos bancarios para recompras de acciones y aumento de participaciones en las empresas. Los gestores de activos con sede en Shanghái han indicado que las bajadas de tipos de la Fed permitirán al país flexibilizar aún más la política monetaria, y es muy posible que Pekín ponga en marcha más programas. Recordemos que este no es el primer paquete de estímulo (aunque es bueno que esta vez todas las medidas se hayan anunciado en una conferencia). Los programas anteriores incluyeron la compra directa por parte del Estado de acciones bancarias y fondos cotizados en bolsa (ETF), aliviando las restricciones a la compra de viviendas en las principales áreas metropolitanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación del índice chino Hang Seng Tras haber cruzado todos los promedios de impulso clave y los retrocesos de Fibonacci de la onda ascendente desde principios de año, el índice Hang Seng se está acercando a la resistencia principal en el nivel de 6800 - 7000 puntos, donde se ubican las reacciones de precios anteriores, y la línea de menor resistencia. Fuente: xStation5 Impulso crediticio en China (azul) y precios del cobre (verde). Fuente: Bloomberg Finance L.P.

