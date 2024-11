🇨🇳 El índice CHN50cash cae un 3%

馃搲 Los resultados de las grandes tecnol贸gicas arrastran a la bolsa china a la baja La volatilidad se mantiene constante en la bolsa china. Tras una serie de altibajos provocados por la introducci贸n de nuevos paquetes de est铆mulo y las especulaciones sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el sentimiento en la Bolsa de Shangh谩i ha vuelto a deteriorarse. La principal causa del pesimismo de los inversores en China es la decepci贸n con los actuales paquetes de est铆mulo, que no han logrado abordar los problemas clave que lastran la econom铆a china: una demanda interna abrumadoramente d茅bil y un estancamiento en el mercado inmobiliario, que sigue siendo inasequible para el consumidor chino medio. Esta decepci贸n se ve agravada a煤n m谩s por los resultados financieros de empresas chinas clave como PDD Holdings y Baidu, esta 煤ltima registrando su mayor ca铆da de ventas en casi dos a帽os. A la pesadumbre se suma la creciente presi贸n de Estados Unidos. M谩s all谩 de la amenaza inminente de aranceles del 40%, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha lanzado una ofensiva contra las inversiones chinas, emitiendo un decreto que proh铆be a las agencias estatales invertir fondos en activos vinculados a China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El CHN50cash ha estado cotizando sin cambios durante casi dos meses, con ocasionales rupturas impulsadas principalmente por eventos geopol铆ticos o decisiones fiscales del Partido Comunista Chino. Hoy, el 铆ndice ha ca铆do significativamente por debajo de ambas medias m贸viles exponenciales, acerc谩ndose al 煤ltimo nivel de soporte en torno a 12.900. Fuente: xStation5

