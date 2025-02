El índice Hang Seng de Hong Kong sube un 4%

El índice Hang Seng de Hong Kong continúa su reciente alza, con un alza del 4% y acercándose a máximos históricos en torno a 8.400-8.450 puntos. El mercado de valores chino no solo está reaccionando positivamente a cualquier flexibilización de las políticas proteccionistas del presidente estadounidense, sino que también se está beneficiando de los avances en los sectores tecnológico, industrial y minorista. El índice Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), representado por el contrato CNH.cash, ha subido casi un 23% durante el último mes. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Son los aranceles una amenaza para China? El futuro económico de China parecía incierto cuando Donald Trump hizo campaña con aranceles del 60% para todas las importaciones procedentes de China. El Hang Seng pasó unos meses de 2024 en declive, por temor al regreso de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, los informes sobre las relaciones diplomáticas amistosas entre los líderes estadounidenses y chinos y la falta de anuncios arancelarios concretos ayudaron a mejorar el sentimiento del mercado en Hong Kong. Los nuevos aranceles a China entraron en vigor oficialmente el lunes 4 de febrero, pero la amenaza inicial del 60% se redujo a solo el 10%. Dado el historial de políticas comerciales extremas de Trump, cualquier concesión se considera una señal a favor del mercado, reflejada nuevamente en el repunte del Hang Seng de hoy, ya que los inversores creen que los aumentos arancelarios adicionales se retrasarán al menos hasta abril. Más allá de la IA: una nueva esperanza para el lujo El optimismo del mercado chino también se ve respaldado por los sólidos resultados de Hermès (RMS.FR: +2,4 %), que ayudan a restablecer la confianza en el sector del lujo después del decepcionante desempeño de LVMH. El gigante francés de la moda informó de un aumento interanual del 17,6 % en sus ingresos, superando las expectativas de los analistas en casi 300 millones de euros. Los segmentos con mejor rendimiento fueron los de artículos de cuero y talabartería, que representaron casi la mitad de los ingresos del cuarto trimestre de 2024. ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

