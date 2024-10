El índice Nasdaq100 cae más del 2%. ¿Qué hay detrás de la caída de las acciones tecnológicas? 📉

El Nasdaq 100 cae por debajo de los 18.500 puntos.

Tesla borra las ganancias de ayer.

La venta masiva de acciones por parte del CEO de Nvidia refuerza las caídas de la compañía La sesión de hoy presenta un sentimiento fuertemente negativo de los inversores hacia el segmento tecnológico estadounidense. El Nasdaq 100 está cayendo más del 2%, y las caídas dominan entre los valores de las grandes tecnológicas estadounidenses. Todas las empresas de las llamadas "Siete Magníficas" están cayendo hoy, lideradas por Tesla, que ha bajado más del 5% hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El contrato Nasdaq 100 cotiza hoy a la baja un 2,4%, cayendo por debajo de la barrera psicológica de los 18.500 puntos, reforzado además por la zona de consolidación de marzo y los mínimos locales de mayo. Las cotizaciones reaccionaron con un rango de revalorización similar al que se produjo tras los datos del NFP de julio, lo que llevó a una caída aún mayor del precio del contrato por debajo de los 18.000 puntos. Los datos de agosto no parecen tan malos como los anteriores, por lo que el rango de caídas puede ser menor que durante la última rebaja. Al mismo tiempo, si observamos las tendencias generales del sentimiento hacia las empresas tecnológicas por el momento, podemos ver un fuerte retroceso desde la zona de sentimiento eufórico observado entre los inversores en la primera mitad de este año. Fuente: xStation El fabricante de coches eléctricos estadounidense ha borrado hoy por completo las ganancias que la compañía había obtenido ayer tras conocerse la prevista introducción de la tecnología FSD (Full Sefl Driving) en Europa y China a finales de 2025. El precio de las acciones de la compañía se ha visto lastrado desde abril por las expectativas de los inversores ante la presentación del Robotaxi, que se espera que suponga un paso hacia la transformación de Tesla más en una empresa tecnológica que en un fabricante de coches, algo que lleva tiempo en el centro del pensamiento de Elon Musk. De ahí que las expectativas de los inversores sobre la nueva tecnología sean tan altas que la compañía perdió casi un 6% en una sola sesión en julio sólo por la noticia del posible aplazamiento de la presentación del Robotaxi. Los inversores esperan ahora con gran incertidumbre el 10 de octubre, fecha en la que se espera que Tesla presente su nuevo producto. Con valores P/E actuales de 108,4x y P//E futuros de 77,7x, lo que indica enormes expectativas de los inversores sobre el potencial de la empresa para monetizar tecnologías futuras, la acción se enfrenta a una volatilidad adicional a medida que nos acercamos al día de la presentación clave. Vale la pena señalar que, por ahora, el consenso del mercado está descontando una desaceleración significativa en el crecimiento de los ingresos en 2024 y 2025 (hasta el 2,8% y el 17%, respectivamente), que se compara con el crecimiento anual promedio de los últimos tres años del 34%, que palidece bastante con valores de múltiplos tan altos. La perspectiva a largo plazo de las nuevas tecnologías puede proporcionar un potencial latente para una mejora significativa en estas dinámicas, pero en el corto plazo, la alta valoración relativa expone a la empresa a fluctuaciones significativas. Nvidia también está sufriendo caídas más fuertes hoy, perdiendo casi un 5%. La compañía ya ha borrado por completo sus ganancias de agosto y se está acercando a la barrera psicológica de los 100 dólares por acción. Este nivel está establecido por la apertura de la negociación después del informe del primer trimestre de 2024 de la compañía en mayo, cuando la compañía comenzó su posterior repunte a máximos históricos. Desde entonces, el precio de las acciones de Nvidia solo ha caído por debajo de esta marca una vez durante el pánico del mercado de principios de agosto de este año como resultado de los datos del NFP que sugerían una posible recesión. Las caídas de hoy de Nvidia también se ven reforzadas por las noticias sobre la venta masiva de acciones de la compañía por parte del CEO. Desde junio, Jensen Huang ha vendido casi 5,3 millones de acciones en 120.000 tramos. Estas ventas siguen un plan publicado en marzo de este año para vender automáticamente acciones si se cumplen ciertas condiciones del mercado, como el volumen o el precio. El precio de las acciones de Nvidia se acerca al nivel psicológico de los 100 dólares. Fuente: xStation El sentimiento de las empresas tecnológicas también se ve afectado por los resultados de Broadcom. Si bien las cifras del segundo trimestre no fueron demasiado malas, la compañía decepcionó a los inversores en lo que respecta a sus previsiones para todo el año 2024. Para el mercado, el aumento de las expectativas de ingresos por productos de IA a 12.000 millones de dólares desde los 11.000 millones de dólares a principios de este año es la primera señal de un posible agotamiento del potencial "latente" entre las empresas relacionadas con la IA, que les permitió superar regularmente no solo los resultados de los años anteriores, sino también el consenso del mercado. Por supuesto, el pronóstico de una sola empresa no es suficiente para sacar conclusiones de gran alcance sobre el estado de todo el sector, sin embargo, la creciente preocupación por el futuro de uno de los principales fabricantes de microchips en los EE. UU. se puede leer en el declive de hoy. El sentimiento negativo, por supuesto, no se aplica a todas las empresas tecnológicas. Samsara, una empresa que combina datos de operaciones físicas con sus herramientas de IoT (Internet de las cosas), informó resultados financieros significativamente más altos de lo esperado. En el segundo trimestre de 2024, la compañía generó ingresos por 300 millones de dólares, un 37% más que en el mismo período del año anterior y mantuvo el fuerte impulso de los trimestres anteriores. A nivel de ganancias ajustadas por acción, la compañía presentó 0,05 dólares, superando en 5 veces las expectativas de consenso. Como resultado, el precio de las acciones de la compañía ha subido más del 15% hoy.

