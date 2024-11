El índice US500 alcanza nuevos máximos 📈

🚗 Las acciones de Tesla suben un 6% y superan el billón de dólares de capitalización El mercado de valores de Estados Unidos continúa con las ganancias iniciadas por los resultados de las elecciones presidenciales. Después de la primera ruptura ayer del nivel de 6.000 puntos y un ligero retroceso por debajo de la barrera psicológica, el índice S&P 500 abrió la sesión de hoy con nuevas ganancias, volviendo a superar el nivel de 6.000 puntos y estableciendo un nuevo máximo histórico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El contrato del índice S&P 500 ha subido más de un 3,5% desde la victoria electoral de Trump. Fuente: xStation Aunque los aumentos porcentuales en Wall Street hoy no son excesivos, las empresas cotizadas individuales destacan con mucha fuerza. Las grandes tecnológicas están perdiendo valor hoy, sin embargo, las acciones de Tesla están captando el interés de los inversores, que ya están ganando más de un 6%. Las acciones de Tesla se dispararon a sus niveles más altos desde marzo de 2022. La victoria de Trump en las elecciones presidenciales y la gran participación de Elon Musk en la campaña presidencial del representante del Partido Republicano aumentan las esperanzas de que Tesla reciba apoyo comercial tanto político como competitivo, frente a la guerra comercial con China y el mercado de vehículos eléctricos en ese país. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "