El informe de empleo de EE.UU. (NFP) queda por debajo de lo esperado 🚩 El US100 reacciona

Conclusiones clave Las Nóminas No Agrícolas (NFP) aumentaron solo 57.000 , muy por debajo de las expectativas, reflejando una moderación en la creación de empleo.

aumentaron solo , muy por debajo de las expectativas, reflejando una moderación en la creación de empleo. La tasa de desempleo cayó al 4,2% y los salarios continuaron creciendo por encima de lo esperado, lo que mantiene la fortaleza del mercado laboral.

cayó al y los salarios continuaron creciendo por encima de lo esperado, lo que mantiene la fortaleza del mercado laboral. El US100 reaccionó al alza, ya que unos datos de empleo más débiles podrían reducir las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Las Nóminas No Agrícolas (NFP) aumentaron en 57.000, muy por debajo de las 113.000 esperadas y de la lectura previa de 172.000. La tasa de desempleo de EE.UU. cayó al 4,2% , superando las expectativas del 4,3% (anterior: 4,3% ).

cayó al , superando las expectativas del (anterior: ). Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en 215.000 , ligeramente por debajo de las 218.000 esperadas y sin cambios respecto a la lectura anterior de 215.000 .

se ubicaron en , ligeramente por debajo de las esperadas y sin cambios respecto a la lectura anterior de . Las ganancias promedio por hora (anual) aumentaron un 3,5% , por encima del 3,4% esperado (anterior: 3,4% ).

aumentaron un , por encima del esperado (anterior: ). Las nóminas del sector privado aumentaron apenas 49.000 , muy por debajo de las 107.000 esperadas (anterior: 120.000 ).

aumentaron apenas , muy por debajo de las esperadas (anterior: ). Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo descendieron hasta 1,814 millones , ligeramente por debajo de los 1,820 millones previstos (anterior: 1,821 millones ).

descendieron hasta , ligeramente por debajo de los previstos (anterior: ). La jornada laboral promedio se mantuvo sin cambios en 34,3 horas , en línea con las expectativas.

se mantuvo sin cambios en , en línea con las expectativas. Las ganancias promedio por hora (mensual) aumentaron un 0,3% , en línea tanto con las previsiones como con la lectura anterior.

aumentaron un , en línea tanto con las previsiones como con la lectura anterior. Las nóminas manufactureras aumentaron en 3.000 , cumpliendo con las expectativas, aunque por debajo de las 7.000 del dato previo.

aumentaron en , cumpliendo con las expectativas, aunque por debajo de las del dato previo. La tasa de participación laboral cayó hasta 61,5% , por debajo del 61,8% esperado y del dato anterior.

cayó hasta , por debajo del esperado y del dato anterior. Las nóminas del sector público disminuyeron en 8.000, tras el aumento de 52.000 registrado el mes anterior. El US100 avanza tras la publicación de los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que muestran una creación de empleo más débil de lo esperado, aunque acompañada de una tasa de desempleo que se mantiene muy baja y que sorprendió positivamente al ubicarse por debajo de las previsiones.

Fuente: xStation5

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