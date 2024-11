El informe de empleo en EEUU será el evento del día📌

Hoy se publicarán importantes informes macroeconómicos. Los inversores se centrarán principalmente en el informe del mercado laboral estadounidense (NFP). Sin embargo, tras los datos del mercado laboral, también veremos los índices PMI e ISM del sector manufacturero estadounidense. Por si no hubiéramos tenido suficiente esta semana con los resultados corporativos y varios datos macroeconómicos, hoy conoceremos los datos de la publicación más importante de la semana, que será el informe de nóminas no agrícolas (NFP), mostrando el cambio en el empleo en Estados Unidos en octubre. Tras una sólida lectura del ADP el miércoles, el mercado espera una cifra del NFP igualmente sólida. Sin embargo, en el pasado, hemos observado a menudo discrepancias significativas entre estos informes. Los miembros de la FED seguirán de cerca estos datos, debido a la cercanía de su próxima reunión que será la semana que viene. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En principio se estima una tasa de desempleo en el 4,1% y la creación de 110.000 nuevos empleos aunque los huracanes y huelgas como las de Boeing pueden alterar estos datos. Después del informe NFP, la atención de los inversores se centrará en los informes PMI e ISM del sector manufacturero. Se espera que ambos muestren una ligera mejora en comparación con los informes de septiembre, aunque se prevé que las lecturas se mantengan por debajo del umbral de los 50 puntos. Programa detallado del día: 08:30 Datos de Suiza - Inflación de octubre: IPC: real -0,1 % intermensual; pronóstico 0,0 % intermensual; anterior -0,3 % intermensual;

IPC: real 0,6 % interanual; pronóstico 0,8 % interanual; anterior 0,8 % interanual 10:30 Datos de Reino Unido - PMI de octubre: S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI: pronóstico 50,3; anterior 51,5; 13:30 Datos de Estados Unidos - Empleo de octubre: Nóminas privadas no agrícolas: pronóstico 90 000; anterior 223 000;

Nóminas no agrícolas: pronóstico 110000; anterior 254 000;

Tasa de participación: anterior 62,7 %;

Ganancias medias por hora: pronóstico 4,0 % interanual; anterior 4,0 % interanual;

Tasa de desempleo: pronóstico 4,1 %; anterior 4,1 %;

Ganancias medias por hora: pronóstico 0,3 % intermensual; anterior 0,4 % intermensual; 14:45 Datos en Estados Unidos - PMI de octubre: PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global: pronóstico 47,8; anterior 47,8; 15:00 Datos en Estados Unidos - ISM de octubre: PMI manufacturero de ISM: pronóstico 47,6; anterior 47,2;

Precios manufactureros de ISM: pronóstico 49,9; anterior 48,3;

Empleo manufacturero de ISM: anterior 43,9;

Índice de nuevos pedidos manufactureros de ISM: anterior 46,1;

