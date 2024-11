El informe PCE y el PIB de EE. UU. en el punto de mira

El calendario económico de hoy incluye varias publicaciones clave, incluido el informe del PIB del tercer trimestre de EE. UU. y el informe de inflación del PCE. Más tarde en el día, también se publicarán los datos semanales de inventario de petróleo crudo. La publicación más importante del día será el informe del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre. Esta será la segunda lectura preliminar, y los datos finales se publicarán a fines de diciembre. Las expectativas apuntan a una ligera disminución en la tasa de crecimiento preliminar del PIB del 3,00% intertrimestral (anualizado) al pronóstico actual del 2,80% intertrimestral. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al mismo tiempo, también está previsto que se publiquen el informe del PCE y los datos de bienes duraderos de EE. UU. Calendario económico de hoy 14:30, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes de subsidio de desempleo promedio de 4 semanas: anterior 217,75 mil;

Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: pronóstico 215 mil; anterior 213 mil;

Solicitudes continuas de subsidio de desempleo: pronóstico 1,910 mil; anterior 1,908 mil; 14:30, Estados Unidos - Datos de inflación: Índice de precios PCE: previsión 2,3 % interanual; anterior 2,1 % interanual;

Índice de precios PCE: previsión 0,2 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual;

Índice de precios PCE básico: previsión 2,8 % interanual; anterior 2,7 % interanual;

Índice de precios PCE básico: previsión 0,3 % intermensual; anterior 0,3 % intermensual;

Gasto personal: previsión 0,4 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual;

Ingresos personales: previsión 0,3 % intermensual; anterior 0,3 % intermensual; 14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos para octubre: Pedidos de bienes duraderos: pronóstico -0,8 % intermensual; anterior 0,0 % intermensual;

Pedidos de bienes duraderos básicos: pronóstico 0,2 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual;

Pedidos de bienes no relacionados con defensa, excluido el transporte aéreo: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual; 14:30, Estados Unidos - Datos del PIB: PIB (T3): previsión 2,8 % intertrimestral; anterior 3,0 % intertrimestral;

Índice de precios del PIB (T3): previsión 1,8 % intertrimestral; anterior 2,5 % intertrimestral;

Ventas del PIB (T3): previsión 3,0 %; anterior 1,9 %; 15:00 PM, Estados Unidos - Ventas de viviendas pendientes para octubre: pronóstico -2,1% intermensual; anterior 7,4% intermensual; 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: previsión: -1,300 millones; anterior: 0,545 millones;

Inventarios semanales de destilados de la EIA: anterior: -0,114 millones;

Inventarios de gasolina: anterior: 2,054 millones;

