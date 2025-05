El IPC de EE. UU. se sitúa por debajo de lo esperado; el EUR/USD registra un alza

Los inversores siguen apostando por un primer recorte de tipos de la Fed en septiembre y un segundo en octubre.

Mantienen sus posiciones en torno a dos recortes de tipos de interés por parte de la Fed antes de que finalice 2025. Estados Unidos – Datos de inflación correspondientes a abril: IPC general: dato actual 0,2 % mensual; previsión 0,3 %; dato previo -0,1 % mensual.

IPC general: dato actual 2,3 % interanual; previsión 2,4 %; dato previo 2,4 %.

IPC subyacente: dato actual 0,2 % mensual; previsión 0,3 %; dato previo 0,1 % mensual.

IPC subyacente: dato actual 2,8 % interanual; previsión 2,8 %; dato previo 2,8 %. Aunque la reacción inicial tras la publicación se disipó en el EUR/USD, el par vuelve a repuntar. Los datos por debajo de lo esperado —y, más importante aún, la ausencia de un aumento en la dinámica inflacionaria anual respecto al mes anterior— alimentan la esperanza de que la presión sobre los precios inducida por los aranceles sea menor de lo temido inicialmente. Para la Reserva Federal, se trata de un dato positivo, aunque un informe aislado ciertamente no determina nada en la opinión de los miembros del FOMC.

