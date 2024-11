El IPC preliminar de la eurozona es superior a lo esperado

El IPC preliminar de la eurozona fue del 2 % interanual frente al 1,9 % previsto y el 1,7 % anterior. El par EUR/USD sube casi un 0,1 % hoy, ya que los datos de inflación de la eurozona (y las lecturas de ayer de Alemania) apuntan a una economía ligeramente más fuerte y una dinámica de inflación más alta. El IPC de la eurozona básico fue del 2,7 % interanual frente al 2,6 % previsto y el 2,7 % anterior

La tasa de desempleo fue del 6,3 % frente al 6,4 % previsto y el 6,4 % anterior Es difícil predecir con exactitud cómo evolucionará la inflación en los próximos meses. Sin embargo, este nuevo dato sugiere que la tarea de controlar los precios podría ser más complicada de lo previsto. Los bancos centrales deberán seguir de cerca la evolución de la inflación y estar dispuestos a ajustar sus políticas monetarias si es necesario.

Fuente: Eurostat, Bloomberg Finance L.P. XTB Research

