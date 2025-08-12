El evento más importante de hoy, y de toda la semana, es la publicación de los datos de inflación del IPC de EE. UU. Además de esta publicación, también está previsto un discurso de Barkin, de la Fed.

Los datos de inflación de EE. UU. son particularmente significativos en el contexto actual de debilitamiento del mercado laboral y la persistencia de las restricciones comerciales. El consenso apunta a un ligero aumento adicional tanto en la tasa general (del 2,7 % interanual al 2,8 % interanual) como en la subyacente (del 2,9 % interanual al 3,0 % interanual). Merecerá la pena analizar el informe para determinar el impacto del aumento de aranceles en la presión sobre los precios. Esta información también será importante para la Reserva Federal, que ha indicado que los efectos completos de la guerra comercial podrían no ser plenamente visibles hasta pasados unos meses desde su implementación.

Calendario diario detallado:

08:00 AM, Reino Unido - Datos de empleo de junio:

Salario promedio incluyendo bonificaciones: pronóstico 4,7%; anterior 5,0%;

Salario promedio sin bonificaciones: pronóstico 5,0%; anterior 5,0%;

Tasa de desempleo: previsión 4,7%; anterior 4,7%;

Cambio de empleo 3M/3M: anterior 134K MoM;

11:00 AM, Zona Euro - Indicador ZEW de Sentimiento Económico de agosto:

pronóstico 28,1; anterior 36,1;

11:00 AM, Alemania - Indicador ZEW alemán de Sentimiento económico de agosto:

pronóstico 39,5; anterior 52,7;

11:00 AM, Alemania - Indicador ZEW alemán, condiciones actuales para agosto:

pronóstico -65,0; anterior -59,5;

14:30, Estados Unidos - Datos de inflación de julio:

IPC: previsión 2,8% interanual; anterior 2,7% interanual;

IPC: previsión 0,2% intermensual; anterior 0,3% intermensual;

IPC básico: previsión 3,0% interanual; anterior 2,9% interanual;

IPC básico: previsión 0,3% intermensual; anterior 0,2% intermensual;

Ganancias reales: anterior -0,4% MoM;

14:30, Canadá - Permisos de construcción para junio: