El IPP alemán es inferior a lo esperado💡

El IPP alem谩n en enero no cumple con las expectativas y se sit煤a por debajo de lo esperado.聽Datos d茅biles para el euro, que indican que el sector manufacturero de la econom铆a alemana lucha contra problemas de demanda. IPP alem谩n en enero: -0,1% frente al +0,6% intermensual esperado. En t茅rminos interanuales: 0,5% (1,2% esperado, 0,8% anterior). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del euro-d贸lar Fuente: xStation

