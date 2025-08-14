El IPP suizo es menor de lo esperado, el IPC sueco no sorprende

Los datos económicos de julio reflejan una leve desaceleración en Suiza y estabilidad en Suecia.El Índice de Precios al Productor (IPP) suizo registró una caída interanual del 0,9 %, ampliando la contracción respecto al -0,7 % del mes anterior, mientras que la variación mensual también se redujo a -0,2 %. En contraste, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sueco se mantuvo firme, con un incremento interanual del 0,8 %, en línea con las previsiones y sin cambios respecto al mes anterior. La variación mensual también cumplió las expectativas, situándose en 0,2 %. Estos datos ofrecen una mirada contrastante sobre la evolución de los precios en ambos países europeos

El IPP suizo en julio interanual: -0,9% (anteriormente -0,7%)

MoM: -0,2% (Anterior: -0,1%)​

IPC sueco interanual para julio: 0,8 % (pronóstico: 0,8 %, anterior: 0,8 %)