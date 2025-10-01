El ISM de servicios en EE. UU. sube según lo previsto, pero sigue por debajo de 50

Datos clave:
Nuevos pedidos: 48.9 (Pronóstico: 50, Anterior: 51.4)
Precios pagados: 61.9 (Pronóstico: 62.7, Anterior: 63.7)
Empleo: 45.3 (Pronóstico: 44.3, Anterior: 43.8)
Manufactura: 49.1 (Pronóstico: 49, Anterior: 48.7)
Aunque el índice principal aumenta como se anticipaba, el conjunto completo de datos presenta una perspectiva mixta para la economía de EE. UU. Las presiones inflacionarias muestran cierto alivio, aunque siguen en niveles muy elevados. Más destacable aún, los nuevos pedidos volvieron a situarse por debajo del umbral de los 50 puntos —tras haber superado ese nivel en agosto por primera vez desde febrero—.
El subíndice de empleo refleja un repunte moderadamente alentador, aunque continúa por debajo del umbral de expansión (50 puntos). El informe de ADP reveló un cambio muy débil en el empleo, y es probable que el informe de empleo NFP previsto para este viernes no se publique. Por tanto, este es el panorama actual que ofrecen los datos del mercado laboral.
Cobre sube 2,36 % y dólar en Chile se ubica en $963
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
Bitcoin sube un 2% y se acerca a niveles de máximos históricos (ATH) 📈
China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "