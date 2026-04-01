El ISM muestra que la expansión continúa, pero las presiones inflacionarias aumentan.

El índice principal se ubicó en 52,7 (vs. 52,5 esperado y 52,4 previo), marcando el tercer mes consecutivo en zona de expansión, aunque los detalles internos del informe están moderando el entusiasmo del mercado.

Shock inflacionario (Prices Paid: 78,3 vs. 73,0): Este es el punto más relevante del informe. Los costos de insumos están subiendo a su ritmo más rápido desde mediados de 2022. Esta presión inflacionaria, impulsada por commodities y aranceles, representa una señal de alerta para la Reserva Federal, retrasando el calendario de posibles recortes de tasas, aunque el mercado sigue asignando solo una probabilidad de 20–30% a una suba este año.

Recuperación sostenida (PMI: 52,7): El sector manufacturero ha dejado atrás la debilidad de 2025. La resiliencia de la economía estadounidense le da mayor margen a la Fed para mantener una política monetaria restrictiva.

Pérdida de impulso en la demanda (Nuevos pedidos: 53,5): Aunque los pedidos continúan creciendo, el ritmo se ha desacelerado frente a febrero (55,8), lo que sugiere que el impulso inicial de inicio de año comienza a moderarse.

Debilidad en el empleo (Empleo: 48,7): A pesar del aumento en la producción, el componente laboral permanece en zona de contracción (bajo 50), lo que sugiere ajustes en costos laborales o una mayor adopción de automatización frente al aumento de precios de insumos.

Este informe tiene un sesgo claramente hawkish, especialmente desde el frente inflacionario. La combinación de crecimiento sólido y un fuerte aumento en los costos debería respaldar al dólar estadounidense y a los rendimientos del Tesoro, mientras presiona las valoraciones del sector tecnológico (US100). El escenario de tasas altas por más tiempo gana fuerza.

Por otro lado, el EURUSD reacciona al alza ante las expectativas de una eventual desescalada en Medio Oriente. La reducción del riesgo global es negativa para el dólar, llevando al par nuevamente por encima de 1,16 y rompiendo la línea de tendencia bajista.



Fuente: xStation