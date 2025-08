El mercado accionario se recupera tras la caída provocada por débiles datos de empleo no agrícola (NFP) 📈🟢

Los mercados bursátiles de EE. UU. inician la sesión de este lunes con alzas, tras la fuerte venta masiva registrada la semana pasada debido a decepcionantes datos de empleo no agrícola (NFP). Los futuros sobre el US500 suben un 1,15 %, el US100 gana 1,56 % y el US2000 rebota un 0,85 %. Los inversores ahora descuentan con mayor fuerza un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre, tras el débil informe laboral de julio y las significativas revisiones a la baja de mayo y junio. Además, crece la incertidumbre política, ya que se espera que Donald Trump anuncie esta semana nominaciones clave para cargos económicos, incluyendo un miembro del directorio de la Fed y un nuevo director para la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Junto con el repunte accionario, el dólar estadounidense ha retrocedido con fuerza, borrando por completo el impulso posterior a la decisión de política monetaria de la Fed del pasado miércoles. Semana clave para resultados y datos económicos Durante los próximos días se publicarán informes de resultados de empresas tecnológicas como AMD, Palantir, Arista Networks, Uber y Shopify, además de compañías tradicionales como Disney y McDonald’s. También se esperan nuevos datos ISM y PMI de EE. UU., que podrían influir en las expectativas de política monetaria. US500 El índice de las mayores empresas estadounidenses sube un 1,13 %, recuperando casi toda la pérdida del viernes. El mercado vuelve a anticipar un posible recorte de tasas en septiembre. El apetito por activos de riesgo también se ve impulsado por la debilidad del dólar. Noticias corporativas destacadas Joby Aviation (+14 %) Las acciones suben con fuerza tras reportes que indican que la empresa podría adquirir Blade Air Mobility (+30 %). Esto permitiría a Joby acceder a la infraestructura de rutas de Blade en Nueva York y expandir su logística en el sector médico. El acuerdo aún no está confirmado, pero se perfila como estratégico para ampliar presencia urbana y en emergencias. CommScope (+80 %) Explosivo avance luego que Amphenol anunciara la compra en efectivo de la unidad CCS de CommScope por USD 10.500 millones. Esta adquisición permitiría a Amphenol fortalecer su presencia en infraestructura de banda ancha y tecnología ligada a inteligencia artificial. Spotify (+7 %) Las acciones suben tras anunciar un aumento global de precios en el plan premium, que pasará a 11,99 € a partir de septiembre. El objetivo es mejorar márgenes después de un trimestre débil en ingresos. Esta decisión refuerza el enfoque de la compañía en rentabilidad. Tyson Foods (+3,90 %) Superó las expectativas del tercer trimestre fiscal con ingresos por USD 13.900 millones (+4 % interanual) y un BPA de USD 0,91 (vs. USD 0,78 esperados). El crecimiento se explica por mejor desempeño en carnes procesadas y control de costos. Lyft (+2,90 %) Anunció una alianza con Baidu para desplegar vehículos autónomos en Europa antes de 2026, lo que refuerza su apuesta por tecnología avanzada y movilidad sin conductor. Replimune (–31,30 %) Se desploma luego de que el principal regulador oncológico de la FDA rechazara la aprobación de RP1, su principal terapia contra el cáncer. Esto contradice a otros revisores del mismo organismo y supone un duro golpe para la estrategia de desarrollo de la empresa. Berkshire Hathaway (–2,60 %) Cae tras reportar una disminución del casi 4 % en su beneficio operativo trimestral, afectado por la debilidad en su negocio asegurador y una pérdida de USD 3.800 millones en su participación en Kraft Heinz. Este es el primer reporte desde que Warren Buffett anunció su retiro. Palantir presenta resultados tras el cierre La empresa tecnológica presentará hoy sus resultados del segundo trimestre. Se espera un beneficio por acción (BPA) de USD 0,14 (+56 % interanual) y ingresos por USD 939 millones (+39 % interanual).

