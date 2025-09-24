El mercado consolida cerca del máximo

El discurso de ayer del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfrió el sentimiento de los inversores. Sus declaraciones de que los precios de los activos están "relativamente altos" y de que el banco central será cauto con futuros recortes de tasas presionaron a la baja a los índices. Como resultado, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones cerraron la sesión ligeramente más débiles. No obstante, hoy el mercado intenta recuperar parte de las caídas, con los contratos de futuros abriendo ligeramente al alza, aunque sin poder mantener el impulso.

Los mercados siguen analizando los comentarios de ayer de Jerome Powell y otros miembros de la Fed, que recordaron a los inversores el enfoque prudente del banco central respecto a una mayor relajación de la política monetaria. Como consecuencia, el sentimiento permanece volátil y los participantes del mercado buscan nuevos catalizadores, tanto en las lecturas macroeconómicas de esta semana como en los datos que se publicarán la próxima. Estos podrían marcar la dirección de los movimientos de los índices y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Hoy, los sectores inmobiliario, sanitario y tecnológico muestran claras caídas. Los índices se ven impulsados por las compañías mineras y de bienes de consumo.

Datos macroeconómicos:

Hoy a las 16:00 se publicaron las cifras de ventas de viviendas nuevas en EE. UU.:

Ventas de viviendas en septiembre: 800 mil (Esperado: 650 mil, Anterior: 652 mil)

El dato de ventas de viviendas nuevas en EE. UU. sorprendió al mercado. La demanda de vivienda sigue siendo elevada pese a los todavía costosos préstamos hipotecarios. Esto señala que los consumidores mantienen una posición financiera relativamente sólida y que la economía continúa mostrando resiliencia.

Una lectura tan robusta puede reforzar las preocupaciones sobre presiones inflacionarias persistentes y poner en duda nuevos recortes de la Fed, lo que podría presionar a los mercados pero apoyar al dólar.

S&P 500 (Gráfico diario)

Fuente: xStation

El índice rompió al alza el canal ascendente anterior y estableció otro más empinado. Considerando el indicador RSI en zona de “sobrecompra”, los compradores podrían tener dificultades para mantener el ritmo. En caso de ruptura a la baja del nuevo canal, es posible una prueba del soporte en torno a los 6,660 dólares. Si este nivel se quiebra, el escenario más probable sería una consolidación alrededor de los 6,500 dólares.

Noticias corporativas: